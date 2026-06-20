«Θετικό ότι τη σημερινή του συνέντευξη ο κ. Στουρνάρας τη δίνει στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και όχι στα γαλάζια τρολ του διαδικτύου της «Ομάδας Αλήθειας»

Με αιχμηρή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει τη συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ασκώντας έντονη κριτική τόσο στις οικονομικές του θέσεις όσο και στον θεσμικό του ρόλο.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «κοινωνία που ασφυκτιά έξω από το “κάστρο” του κ. Στουρνάρα», ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στη συνέντευξη που παραχώρησε, με το κόμμα να αφήνει αιχμές για τον τρόπο και τα μέσα μέσω των οποίων επιλέγει να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο. Επ αυτού μάλιστα ανέφερεται ότι «είναι θετικό ότι τη σημερινή του συνέντευξη ο κ. Στουρνάρας τη δίνει στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και όχι στα γαλάζια τρολ του διαδικτύου της «Ομάδας Αλήθειας» όπως έκανε με την προηγούμενη.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθυμίζει τη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα ως υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για περίοδο μνημονίων και αποτυχημένες δεσμεύσεις ως προς την έξοδο της χώρας από αυτά, ενώ τον κατηγορεί ότι σήμερα υιοθετεί θέσεις που δεν αποτυπώνουν τις κοινωνικές συνέπειες των οικονομικών πολιτικών.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «Μιας και εμφανίζει κοντή και πολιτικά επιλεκτική μνήμη για την περίοδο των μνημονίων και τον ρόλο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του συστήνουμε να διαβάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του καλοκαιριού του 2018, για την προσπάθεια που έγινε στην Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι, ωστόσο, η ουσιαστικά σιωπή του για την ακρίβεια, τα υπερκέρδη, την αισχροκέρδεια, το εκρηκτικό ιδιωτικό χρέος, τα funds και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν σήμερα εκατομμύρια πολίτες. Η αποστροφή του «δεν λύνεις πρόβλημα προσφοράς με επιδοτήσεις στη ζήτηση» αναφορικά μα το στεγαστικό ζήτημα είναι μια αξιοσημείωτη αιχμή απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία ούτε από τον κ. Στουρνάρα, ούτε από τον κ. Πιερρακάκη και κυρίως δεν χρειάζεται εκφοβισμός για το τι κακό μπορεί να προκαλέσει η απόφαση στα καημένα τα funds και τις τράπεζες που σημειώνουν ρεκόρ αφορολόγητων κερδών με βάση την κυβερνητική πολιτική. Να εφαρμόσουν την απόφαση χωρίς «ναι μεν αλλά», χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται ότι «αντιλαμβανόμαστε γιατί θεωρεί την ΤτΕ ως το «κάστρο» του. Αλλά καθώς ισχυρίζεται ότι σέβεται τον θεσμικό ρόλο του και γενικά τους θεσμούς, του θυμίζουμε ότι στις δυτικές δημοκρατίες ελάχιστοι άνθρωποι κατέχουν θεσμική θέση επί 18 χρόνια. Αυτά γίνονται κυρίως στα δημοκρατικοφανή ή αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Στη Δύση και στις Δημοκρατίες υπάρχουν όρια θητειών, αυτό ισχύει ακόμη και για τον πρόεδρο των ΗΠΑ ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας.»