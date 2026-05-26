Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης «weconomy.gr», ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες της για την προώθηση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και τη βελτίωση της οικονομικής γνώσης των πολιτών. Η νέα ιστοσελίδα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για το σύνολο των σχετικών δράσεων της ΤτΕ, προσφέροντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων κοινού.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας της, η πλατφόρμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, γονείς, αλλά και ενήλικες, ενώ προβλέπεται σταδιακός εμπλουτισμός με νέο περιεχόμενο που θα καλύπτει και επιπλέον κατηγορίες χρηστών. Η αρχιτεκτονική του «weconomy.gr» έχει σχεδιαστεί με ευέλικτο και επεκτάσιμο χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η πλατφόρμα αξιοποιεί απλή και κατανοητή γλώσσα, σύγχρονο περιβάλλον πλοήγησης και διαδραστικά εργαλεία, όπως κουίζ και σύντομα επεξηγηματικά βίντεο, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των χρηστών και την αποτελεσματικότερη μαθησιακή εμπειρία. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και στο πλούσιο οπτικό υλικό που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναφερόμενος στη νέα πρωτοβουλία, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε ότι το «weconomy.gr» αποτελεί ακόμη ένα ψηφιακό εργαλείο που παραδίδεται στην κοινωνία, μετά το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, με κοινό στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών μέσα από την παροχή γνώσεων, πληροφόρησης και δεξιοτήτων για τη λήψη ορθολογικότερων χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Όπως σημείωσε, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ευρύτερα προς την οικονομία, μέσω της καλλιέργειας χρηματοοικονομικής υπευθυνότητας.

Το όνομα «weconomy» επιλέχθηκε ώστε να αποτυπώνει τη φιλοσοφία της νέας εκπαιδευτικής δράσης, συνδυάζοντας το «we» – το «εμείς» – με την οικονομία, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, της οικογένειας και της κοινότητας στην ενίσχυση της οικονομικής γνώσης. Η οπτική ταυτότητα της πλατφόρμας βασίζεται στο γράμμα «W» και συνδυάζεται με σύγχρονα γραφιστικά στοιχεία που παραπέμπουν στη γνώση, την τεχνολογία και την πληροφόρηση, ενώ τα φωτεινά χρώματα και ο φιλικός σχεδιασμός στοχεύουν στη δημιουργία μιας θετικής και προσβάσιμης εμπειρίας μάθησης για όλους.

