Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε συνολική αύξηση επιτοκίων κατά 0,75% έως το τέλος του 2026, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για άνοδο κατά 0,50%.

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις αγορές σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, με τους επενδυτές να προεξοφλούν πλέον πιο επιθετικές κινήσεις από τις κεντρικές τράπεζες, σύμφωνα με το Δελτίο για τον πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε συνολική αύξηση επιτοκίων κατά 0,75% έως το τέλος του 2026, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για άνοδο κατά 0,50%. Το βασικό σενάριο που αποτυπώνεται σήμερα στις αγορές προβλέπει τρεις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία, ενώ στη συνέχεια αναμένεται σταθεροποίηση της πολιτικής εντός του 2027.

Αντίστοιχα, μεταβάλλεται και η εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι επενδυτές δεν αναμένουν πλέον μειώσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους, ενώ αρχίζουν να ενσωματώνουν στις εκτιμήσεις τους το ενδεχόμενο μίας αύξησης επιτοκίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων κυρίως στις αυξημένες τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνεται, οι αγορές κατέγραψαν άνοδο των πληθωριστικών προσδοκιών κατά τον τελευταίο μήνα, αν και οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες στη Ζώνη του Ευρώ εξακολουθούν να κινούνται κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Τα τελευταία στοιχεία καταγράφουν επιτάχυνση του πληθωρισμού, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται τον Απρίλιο στο 3,0% στη Ζώνη του Ευρώ, στο 4,6% στην Ελλάδα και στο 3,8% στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι επιδράσεις της γεωπολιτικής κρίσης αποτυπώνονται στις πληθωριστικές εξελίξεις, κυρίως μέσω του ενεργειακού κόστους.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση που προκάλεσαν οι προσδοκίες για διπλωματικές πρωτοβουλίες στην περιοχή, οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων παραμένουν υψηλές και ιδιαίτερα ευμετάβλητες, καθώς η αβεβαιότητα εξακολουθεί να ενσωματώνει σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές.

Στο εσωτερικό μέτωπο, οι επιπτώσεις αποτυπώνονται ήδη στη μεταποίηση. Σύμφωνα με τον PMI Απριλίου, ο πληθωρισμός των τιμών εισροών κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου από τον Ιούνιο του 2022, λόγω αυξημένου κόστους μεταφορών, πρώτων υλών και ενέργειας. Παράλληλα, οι τιμές εκροών ενισχύθηκαν στον υψηλότερο βαθμό των τελευταίων τρεισήμισι ετών, καθώς οι επιχειρήσεις επιχειρούν να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Την ίδια εικόνα καταγράφει και η έρευνα επιχειρηματικών προσδοκιών του Απριλίου, με υψηλότερες εκτιμήσεις για τις τιμές πώλησης στη μεταποίηση, το λιανεμπόριο και τις κατασκευές, ενώ στις υπηρεσίες οι προσδοκίες εμφάνισαν οριακή υποχώρηση σε μηνιαία βάση.