Τις περισσότερες ρυθμίσεις οφειλών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού σημείωσε ο μήνας Μάρτιος, κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν 2.879 ρυθμίσεις συνολικού ύψους οφειλών 982 εκατ. ευρώ. Από αυτές, οι 650 πραγματοποιήθηκαν βάσει του Ν. 5193/2025, ο οποίος προβλέπει διευρυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας ως προς την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης από τους πιστωτές, ενισχύοντας σημαντικά το πλαίσιο προστασίας των οφειλετών και δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Την ίδια στιγμή, σε υψηλό εξαμήνου κινήθηκαν οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων, οι οποίες έφτασαν τις 6.674, ενώ αυξημένες ήταν και οι υποβολές αιτήσεων σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, φτάνοντας τις 3.782. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 58.212 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,08 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι και η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Μάρτιο ολοκληρώθηκαν 262 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων οι 18 αφορούσαν άτομα με αναπηρία, ενώ από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού 505 οφειλέτες έχουν πετύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Ανοδική πορεία καταγράφουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς και servicers. Τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 254 εκατ. ευρώ, που αφορούν 3.641 οφειλέτες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Δεκέμβριο του 2025, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών υποχώρησε περαιτέρω στο 3,3%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από το 2002.

Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών, το πρώτο τρίμηνο του 2026 η υπηρεσία myEGDIXlive πραγματοποίησε 12.529 ραντεβού με οφειλέτες, αριθμός αυξημένος κατά 1.000 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Από αυτά, τα 8.501 ραντεβού αφορούσαν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ενώ το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών από την εξυπηρέτηση καταγράφηκε στο 96,8%