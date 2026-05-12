Δείτε τις δανειακές υποχρεώσεις και τις οφειλές των υπουργών, σύμφωνα με τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών που δημοσιεύτηκαν χθες.

Το ποσό των 3,8 εκατ. ευρώ αγγίζουν οι δανειακές υποχρεώσεις που δηλώνουν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, αποτυπώνοντας ότι σημαντικό μέρος της κυβέρνησης εξακολουθεί να είναι οικονομικά εκτεθειμένο απέναντι σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα. Στα σχετικά ποσά, όπως φαίνονται από τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δημοσιοποιήθηκαν χθες, περιλαμβάνονται στεγαστικά, καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, αλλά και οφειλές από πιστωτικές κάρτες.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν προστεθεί και το ποσό των 532.698,09 ευρώ που εμφανίζει ο Σταύρος Παπασταύρου ως οφειλή από δάνειο προς τον Σάμπυ Μιωνή. Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων των κυβερνητικών στελεχών εκτοξεύεται σχεδόν στα 4,4 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες, οι 22 υπουργοί εμφανίζουν συνολικές οφειλές ύψους 1.556.100,68 ευρώ. Αντίστοιχα, οι 36 αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί δηλώνουν χρέη που φτάνουν συνολικά τα 2.281.949,01 ευρώ. Συνολικά δηλαδή, τα μέλη της κυβέρνησης κουβαλούν δανειακές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις ύψους 3.838.049,69 ευρώ, ποσό που αναδεικνύει ότι ακόμη και στα ανώτερα κλιμάκια της εκτελεστικής εξουσίας τα «κόκκινα» ανοίγματα και οι τραπεζικές δεσμεύσεις μόνο αμελητέες δεν είναι.

Η «ειδική σχέση» μεταξύ πολιτικής εξουσίας και τραπεζικού δανεισμού

Η δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» πολιτικών αρχηγών, υπουργών και βουλευτών επανάφερε στο προσκήνιο την «ειδική σχέση» μεταξύ πολιτικής εξουσίας και τραπεζικού δανεισμού.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία αντιμετωπίζει τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα - υπουργούς, βουλευτές, ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους και στελέχη κομμάτων - ως κατηγορία αυξημένου κινδύνου για φαινόμενα διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Για τον λόγο αυτό, οι κοινοτικές οδηγίες κατά του ξεπλύματος χρήματος επιβάλλουν στις τράπεζες αυξημένες υποχρεώσεις ελέγχου όταν χορηγούν δάνεια ή διατηρούν χρηματοδοτικές σχέσεις με τέτοια πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι τράπεζες δεν αρκεί να εξετάζουν απλώς την τυπική πιστοληπτική ικανότητα ενός πολιτικού προσώπου. Υποχρεούνται να διερευνούν σε βάθος την προέλευση της περιουσίας, των εισοδημάτων και των χρημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή των δανείων, να αξιολογούν εάν οι όροι χρηματοδότησης είναι συμβατοί με τους κανόνες της αγοράς και να εφαρμόζουν συνεχή εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια της τραπεζικής σχέσης. Η έγκριση τέτοιων δανείων απαιτεί συχνά εμπλοκή ανώτερων διοικητικών στελεχών, ακριβώς επειδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία θεωρεί ότι οι συναλλαγές με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ενέχουν αυξημένο κίνδυνο αθέμιτης επιρροής ή ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ο υπέρμετρος δανεισμός πολιτικών προσώπων αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Όταν ένας πολιτικός εμφανίζει υψηλές δανειακές υποχρεώσεις σε σχέση με τα δηλωμένα εισοδήματά του, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο τα δάνεια εγκρίθηκαν με τραπεζικά κριτήρια ή εάν υπήρξε ανοχή λόγω πολιτικής ισχύος. Αντίστοιχα, η ταχεία ή ανεξήγητη εξόφληση μεγάλων δανείων μπορεί να εγείρει ζητήματα ως προς την πραγματική προέλευση των κεφαλαίων, την ύπαρξη μη δηλωμένων εισοδημάτων ή τη διαδρομή χρημάτων που θα έπρεπε να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη χορήγηση των δανείων, αλλά και στη συνεχή παρακολούθηση της εξυπηρέτησής τους. Η διαφάνεια στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης δεν αφορά μόνο την εικόνα των οικονομικών στοιχείων ενός πολιτικού προσώπου, αλλά και τη δυνατότητα της κοινωνίας και των ελεγκτικών μηχανισμών να διαπιστώνουν εάν οι οικονομικές του συναλλαγές συμβαδίζουν με τα δηλωμένα εισοδήματα και με τους κανόνες χρηστής τραπεζικής πρακτικής.

Αναλυτικά τα δάνεια / πιστωτικές κάρτες των υπουργών (Τράπεζα: Αρχικό Ποσό / Οφειλόμενο ποσό):

Κωστής Χατζηδάκης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 280.000 / 47.280,26 ευρώ

Alpha Bank: 0,00 / 4.542,46 ευρώ

Alpha Bank: 0,00 / 3.238,85 ευρώ

Κυριάκος Πιερρακάκης

Τράπεζα Πειραιώς: 205.000 ευρώ / 125.712,17 ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: 7.500 ευρώ / 270 ευρώ

Γιώργος Γεραπετρίτης

-

Νίκος Δένδιας

Alpha Bank: 0,00 ευρώ / 1.294,37 ευρώ

Alpha Bank: 0,00 ευρώ / 583,39 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 400.000 ευρώ / 32,98 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 26.500 ευρώ / 9.561,79 ευρώ

Θοδωρής Λιβάνιος

-

Σοφία Ζαχαράκη

Alpha Bank: 0,00 / 4.001,55 ευρώ

Άδωνις Γεωργιάδης

Alpha Bank: 275.639,16 ευρώ / 206.601,85 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 171.000 ευρώ / 83.014,29 ευρώ

Alpha Bank: 255.714,82 ευρώ / 191.113,40 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 32.000 ευρώ / 2.128,58 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 0,00 ευρώ / 0,00 ευρώ

Χρίστος Δήμας

-

Σταύρος Παπασταύρου

Φυσικό Πρόσωπο (Σάμπυ Μιωνή): 532.698,09 ευρώ / 532.698,09 ευρώ

Alpha Bank: 0,00 ευρώ / 1 ευρώ

Τάκης Θεοδωρικάκος

Alpha Bank: 271.636 ευρώ / 140.156,10 ευρώ

Νίκη Κεραμέως

Alpha Bank: 0,00 ευρώ / 12,84 ευρώ

Alpha Bank: 0,00 ευρώ / 93,93 ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: 2.000 ευρώ / 0,00 ευρώ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 35.216,43 ευρώ / 0,00 ευρώ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 130.000 ευρώ / 73.459,64 ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: 96.550 ευρώ / 49.816,39 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 6.000 ευρώ / 2.516,35 ευρώ

Γιώργος Φλωρίδης

Τράπεζα Πειραιώς: 42.898,50 ευρώ / 8.063,12 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 600 ευρώ / 0,00 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 4.500 ευρώ / 0,00 ευρώ

Λίνα Μενδώνη

Alpha Bank: 0,00 ευρώ / 485,85 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 3.600 ευρώ / 1,10

Θάνος Πλεύρης

Εθνική Τράπεζα: 20.000 / 0,00 ευρώ

Δόμνα Μιχαηλίδου

Εθνική Τράπεζα: 10.000 ευρώ / 4.263,14 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 5.000 ευρώ / 0,00 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 10.000 ευρώ / 0,00 ευρώ

Eurobank: 3.000 ευρώ / 41,96 ευρώ

Eurobank: 5.000 ευρώ / 30,49 ευρώ

Μαργαρίτης Σχοινάς

Δεν ήταν υπόχρεος κατάθεσης Πόθεν Έσχες

Βασίλης Κικίλιας

Εθνική Τράπεζα: 5.000 ευρώ / 0,00 ευρώ

Eurobank: 20.500 ευρώ / 0,00 ευρώ

Όλγα Κεφαλογιάννη

Εθνική Τράπεζα: 6.000 ευρώ / 0,00 ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: 17.000 ευρώ / 1.424,46 ευρώ

Δημήτρης Παπαστεργίου

Τράπεζα Πειραιώς: 3.000 ευρώ / 1.019,78

Alpha Bank: 0,00 ευρώ / 6,93 ευρώ

Eurobank: 8.700 ευρώ / 0,11 ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: 112.000 ευρώ / 31.883,27 ευρώ

Ευάγγελος Τουρνάς

-

Δείτε επίσης τις δανειακές υποχρεώσεις και τις οφειλές του υπ. Επικρατείας και των τριών υφυπουργών παρα τω Πρωθυπουργώ:

Άκης Σκέρτσος

Eurobank: 6.000 ευρώ / 1.772,52 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 14.300 ευρώ / 129,78 ευρώ

Eurobank: 130.000 ευρώ / 28.847,89 ευρώ

Θανάσης Κοντογεώργης

Eurobank: 20.000 ευρώ / 12.123,53 ευρώ

Eurobank: 54.765,18 ευρώ / 49.188,61 ευρώ

Optima Bank: 210.000 ευρώ / 195.168,59 ευρώ

Παύλος Μαρινάκης

BMW Austria Bank: 21.500 ευρώ / 0,00 ευρώ

Εθνική Τράπεζα: 1.180,30 ευρώ / 17,11 ευρώ

Γιώργος Μυλωνάκης

-

