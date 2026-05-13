Οι Sabaton έρχονται στα 10 χρόνια τους Release Athens στις 25 Ιουλίου.

Το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Yamato» των Sabaton γυρίστηκε στο Βελιγράδι στη Σερβία τον περασμένο Οκτώβριο. Η δράση εκτυλίσσεται πάνω στο ιαπωνικό θωρηκτό «Yamato» στις τελευταίες του στιγμές, πριν βυθιστεί στο σκοτάδι (παίρνοντας μαζί τους και τους Sabaton), κατά τη διάρκεια της τελικής μάχης.



Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά για τις ανάγκες του βίντεο το οποίο γυρίστηκε σε στούντιο, όπου κατασκευάστηκε ένα σκηνικό που έμοιαζε με το κατάστρωμα ενός πλοίου. Εγκαταστάθηκαν μηχανισμοί για να μιμηθούν την κίνηση ενός πλοίου στη θάλασσα και αυτό που κατάφερε το συνεργείο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.



Τα παραπάνω αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια στο νέο μίνι «ντοκιμαντέρ» που κυκλοφόρησαν οι Sabaton. Το συγκρότημα μας βάζει στα backstage του βιντεοκλίπ και μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δημιουργική διαδικασία.

Το βίντεο των γυρισμάτων ακολουθεί τους Sabaton από τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας μέχρι τις τελικές λήψεις. τους βλέπουμε να βυθίζονται εντελώς μέχρι να τους ρίχνουν παγωμένο νερό, την ώρα που η θερμοκρασία στο Βελιγράδι δεν ξεπερνούσε τους 6 °C! Σίγουρα δεν πέρασαν και εύκολα, αλλά η πρόκληση έκανε την εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη! Επίσης, παρά το κρύο, όπως θα δείτε, υπήρξαν αρκετές κωμικές καταστάσεις και γέλιο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Καλή απόλαυση, metalheads:

{https://youtu.be/O3P6RISk80o?si=LXTck34OaqcBwnd2}

Για την ιστορία, το ιαπωνικό θωρηκτό «Yamato» ήταν το καμάρι του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Ναυτικού. Σχεδιάστηκε μυστικά και τέθηκε σε υπηρεσία το 1941 ως το ισχυρότερο θωρηκτό που κατασκευάστηκε ποτέ. Το «Yamato», χρησιμοποιούνταν συχνά ως ναυαρχίδα του στόλου. Στην τελευταία του αποστολή τον Απρίλιο του 1945, την Επιχείρηση Ten-Go, το «Yamato» στάλθηκε να υπερασπιστεί την Οκινάουα ενάντια στις συντριπτικές αμερικανικές δυνάμεις. Αφού άντεξε αμείλικτες αεροπορικές επιθέσεις και πολυάριθμα χτυπήματα από βόμβες και τορπίλες, τελικά βυθίστηκε σε μια τεράστια έκρηξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Sabaton, δυνατότεροι από ποτέ, θα κλείσουν το Release Athens το Σάββατο 25 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση εκεί. Μαζί τους, οι Savatage, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια, ως ιδανικοί co-headliners, σε ένα lineup που συμπληρώνουν οι - τόσο αγαπημένοι στη χώρα μας - εκπρόσωποι του symphonic metal, Epica.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.