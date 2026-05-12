Oι Garbage θα ανέβουν στη σκηνή του Release Athens μαζί με τον Mobe, την Τετάρτη 1η Ιουλίου.

Από τη δημιουργία τους το 1993, οι Garbage έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην εναλλακτική ροκ, συνδυάζοντας grunge, ηλεκτρονική μουσική και ποπ με την αδιαμφισβήτητη φωνή της Shirley Manson. Με πολλά πλατινένια άλμπουμ, εμβληματικά singles και την ικανότητα τους να επαναπροσδιορίζονται, η μουσική τους συνεχίζει να αγγίζει τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα τους δούμε live στη σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού, μαζί με τον Moby και τους Pale Blue Eyes. Μέχρι τότε, ξαναθυμόμαστε 5+1 signature τραγούδια τους που έχουν γράψει ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Stupid Girl (1996)

Το «Stupid Girl», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hits των Garbage, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία χάρη στον εθιστικό ρυθμό και τους καυστικούς στίχους του. Παραμένει ένα από τα βασικά κομμάτια των ζωντανών εμφανίσεών τους και ένα ορόσημο της εναλλακτικής ροκ μουσικής της δεκαετίας του ’90.

Only Happy When It Rains (1995)

Με τους σαρκαστικούς στίχους και το πιασάρικο ρεφρέν του, το «Only Happy When It Rains» συνοψίζει την σκοτεινή αλλά και παιχνιδιάρικη αισθητική του συγκροτήματος. Παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια τους και αγαπημένο των οπαδών.

I Think I’m Paranoid (1998)

Ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του δεύτερου άλμπουμ τους, το «Version 2.0», το οποίο συνδυάζει grunge riffs με ηλεκτρονικό ήχο, αναδεικνύοντας την ικανότητα του συγκροτήματος να ξεπερνά τα όρια του είδους.

Push It (1998)

Το «Push It» συνδυάζει επιθετικές κιθάρες με ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Ο τολμηρός ήχος του το ανέδειξε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά singles των Garbage.

When I Grow Up (1999)

Γνωστό για τους παιχνιδιάρικους αλλά και ανατρεπτικούς στίχους του, το «When I Grow Up» παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Version 2.0 και αναδεικνύει την ικανότητα του συγκροτήματος να συνδυάζει την ποπ αισθητική με μια εναλλακτική πινελιά.

Queer (1995)

Το «Queer», ένα από τα πρώτα singles που καθιέρωσε την τολμηρή ταυτότητα των Garbage, αμφισβήτησε τις συμβατικότητες τόσο στους στίχους όσο και στη μουσική. Εξακολουθεί να θεωρείται ένας πρωτοποριακός ύμνος της εναλλακτικής σκηνής.

Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 70€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds & more tba (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.