Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού για τα 10 χρόνια Release Athens.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Garbage, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Το θρυλικό συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής των 90s, με τη Shirley Manson ως διαχρονικό icon, θα πλαισιώσει τον headliner Moby σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες που θα μας ταξιδέψουν σε τρεις δεκαετίες σπουδαίας μουσικής.

{https://youtu.be/GpBFOJ3R0M4?si=r3ZMifPdihYru_Cu}



Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!



Οι Garbage σχηματίστηκαν το 1993 στο Wisconsin των Η.Π.Α., στα θρυλικά πλέον Smart Studios. Πυρήνας της μπάντας ήταν οι παραγωγοί Butch Vig, Steve Marker και Duke Erikson, με τον Vig να βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο χάρη στην παραγωγή του στο Nevermind των Nirvana. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που θα συνδύαζε την ενέργεια του rock ‘n’ roll με την αισθητική της ηλεκτρονικής μουσικής.



Το 1994, αναζητώντας μια χαρακτηριστική γυναικεία φωνή, ανακαλύπτουν τη Σκωτσέζα Shirley Manson, η οποία γρήγορα γίνεται η δυναμική φωνή και το εμβληματικό πρόσωπο των Garbage. Με τη μοναδική της χροιά και την ακαταμάχητη σκηνική παρουσία, το συγκρότημα διαμορφώνει μια ταυτότητα που ισορροπεί άψογα ανάμεσα στο alternative rock και την ποπ μελωδικότητα.



Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 1995 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα, χαρίζοντας στο συγκρότημα διεθνή αναγνώριση μέσα από αξεπέραστα τραγούδια όπως τα Stupid Girl, Only Happy When It Rains και Queer. Ακολούθησε το εξίσου επιτυχημένο Version 2.0 (1998), που απέσπασε υποψηφιότητες για Grammy και καθιέρωσε τους Garbage ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της εποχής.



Παρά τις στιλιστικές αλλαγές και τα κατά καιρούς διαλείμματα, η βασική σύνθεση της μπάντας παραμένει αναλλοίωτη μέχρι σήμερα. Με συνολικά οχτώ στούντιο άλμπουμ και πωλήσεις άνω των 17 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, οι Garbage διατηρούν τον χαρακτηριστικό τους ήχο και παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά ονόματα της alternative σκηνής.

{https://youtu.be/_xh8YqFytuA?si=eFIkjNOYrISkByMf}

Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 70€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds & more tba (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.