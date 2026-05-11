Tο μεγάλο «ευχαριστώ» των Metallica στους Έλληνες.

Όπως έχουμε ξαναπεί: τα 16 χρόνια ήταν πολλά και η δίψα των Ελλήνων φαν για τους Metallica, ήταν μεγάλη! Πάνω από 90.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (09/05), προκαλώντας σεισμό (μεταφορικά και κυριολεκτικά).

Το νούμερο που αναφέρθηκε παραπάνω, ανακοινώθηκε από το ίδιο το συγκρότημα, με ανάρτησή του στα social media πριν από λίγα λεπτά.



Οι Metallica ευχαριστούν τους Έλληνες θαυμαστές τους και κάνουν λόγο για ένα αδιανόητο ρεκόρ σταδίου και την καλύτερη έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας M72 World Tour.

«Wow!! Τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που έγραψε νέο ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το βράδυ του Σαββάτου! Πάνω από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος του #M72 World Tour», αναφέρουν οι Metallica στην ανάρτηση που έκαναν στο Facebook.



Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, High Priority

«Το Σάββατο 9 Μαΐου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας.



Οι Metallica χάρισαν στους περισσότερους από 90.000 θεατές που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο μια ανεπανάληπτη εμπειρία, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.



Με τη μεγαλειώδη 360° σκηνή του M72 World Tour να δεσπόζει στο κέντρο του ΟΑΚΑ, fans από όλη την Ελλάδα αλλά και από 91 χώρες του εξωτερικού, έζησαν από κοντά ένα τεράστιο συναυλιακό γεγονός που περίμεναν 16 ολόκληρα χρόνια.



Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν και η ιδιαίτερη αναφορά των Metallica στο ελληνικό κοινό, με τις εκτελέσεις του “Ζορμπά” και του «Δεν Χωράς Πουθενά», να ξεσηκώνουν ολόκληρο το στάδιο.



Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Metallica, τους Gojira, τους Knocked Loose, καθώς και όλους τους ανθρώπους της παραγωγής του M72 World Tour για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία σε μια διοργάνωση τέτοιου μεγέθους.



Ευχαριστούμε τους περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για την πραγματοποίηση αυτής της ιστορικής βραδιάς.



Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη διοίκηση και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού Σταδίου για τη στήριξη και την άψογη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.



Ευχαριστούμε την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ειδικότερα το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ, τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για την παρουσία και τον συντονισμό τους με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της συναυλίας.



Ευχαριστούμε επίσης τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για τις ενέργειες που διευκόλυναν την ομαλή πρόσβαση εντός του Ολυμπιακού συγκροτήματος, καθώς και τη ΣΤΑΣΥ και το προσωπικό της για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.



Πάνω απ’ όλα όμως, ευχαριστούμε εσάς, το κοινό. Για την ενέργεια, τον παλμό και την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.



Thank you



High Priority Promotions»

