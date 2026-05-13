Στον σταθμό της Οινόης ακινητοποιήθηκε το τρένο της Hellenic Train.

Διακόπηκε η κυκλοφορία τρένων στο τμήμα Οινόη- Χαλκίδα, εξαιτίας φωτιάς κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε στο προαύλιο παλιού εργοστασίου στην περιοχή της Γλύφας, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Εκεί επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, από τις 14:30 διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη- Χαλκίδα. Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα- Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον σταθμό της Οινόης και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία της εταιρείας στον τελικό προορισμό τους.

Επίσης, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα- Αθήνα), πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη. Από τον σταθμό της Οινόης οι επιβάτες συνέχισαν με τρένο το ταξίδι τους προς την Αθήνα.

Η Hellenic Train προειδοποιεί ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα - Χαλκίδα.