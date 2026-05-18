Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό, με έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την ενίσχυση των υποδομών και το άνοιγμα σε νέες αγορές, ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ.

Ο κ. Καραβίας χαρακτήρισε τον τουρισμό βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί μόνο τον κλάδο με τη μεγαλύτερη συμβολή στο ΑΕΠ, αλλά και τη δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη κοινωνική διάχυση του οικονομικού της αποτυπώματος, ενισχύοντας την απασχόληση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι ο ΣΕΤΕ καλείται να διατηρήσει μια διπλή ατζέντα, τόσο επιχειρηματική όσο και κοινωνική, συνδέοντας τις ανάγκες του κλάδου με τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και της οικονομίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια θεσμική παρέμβαση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που πρέπει να ενσωματώνει τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τις μελλοντικές ανάγκες του τουριστικού προϊόντος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε τοπικές υποδομές αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς τόσο για τις τουριστικές επιχειρήσεις όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, σε μια περίοδο όπου, όπως σημείωσε, διαφαίνονται ενδείξεις μεταβολής της κοινωνικής στάσης απέναντι στον τουρισμό, με τη συζήτηση γύρω από τον υπερτουρισμό να παραμένει υπαρκτή.

Αναφερόμενος στις μελλοντικές προκλήσεις, ο επικεφαλής της Eurobank στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της γεωγραφικής διαφοροποίησης των εσόδων, επισημαίνοντας ότι, παρά τη διατήρηση της ισχυρής παρουσίας στις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, η Ελλάδα θα πρέπει να στραφεί και σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής, όπως η Ινδία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ετήσια δαπάνη Ινδών για γάμους που πραγματοποιούνται εκτός της χώρας τους ανέρχεται σε περίπου 5 δισ. δολάρια, στοιχείο που αναδεικνύει σημαντικές δυνατότητες για την προσέλκυση νέων τουριστικών ροών και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού.

Ο κ. Καραβίας επανέλαβε τέλος τη στήριξη της Eurobank προς τον τουριστικό κλάδο, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.