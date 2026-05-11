Η ρουμανική δικαστική απόφαση που έφερε έκτακτο όφελος στην Eurobank, η Gerolymatos International, η Μεγάλη Ζωγεριά, η Lamda Ellinikon Mall Holdings, η ΤΕΡΝΑ και το ΥΠΕΘΑ και τα κέρδη της The Swatch Group Greece

Η Eurobank και η Bancpost

Η Eurobank κατέγραψε σημαντικό έκτακτο όφελος στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, κλείνοντας οριστικά μια πολυετή εκκρεμότητα που συνδεόταν με την πώληση της Bancpost στη ρουμανική Banca Transilvania το 2018. Για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, η τράπεζα αναγνώρισε κέρδος ύψους 27 εκατ. ευρώ ή 19 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, προερχόμενο από την αντιλογιστική αναστροφή σχετικής πρόβλεψης που είχε σχηματιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Η πρόβλεψη αφορούσε σε συγκεκριμένες ρήτρες αποζημίωσης της συμφωνίας πώλησης της Bancpost και είχε δημιουργηθεί μετά το πόρισμα φορολογικού ελέγχου που κοινοποιήθηκε στη ρουμανική τράπεζα το 2018. Το πόρισμα προέβλεπε την επιβολή πρόσθετων φόρων ύψους 29 εκατ. ευρώ και, βάσει των όρων της συναλλαγής, η Eurobank θα υποχρεωνόταν να καλύψει το ποσό σε περίπτωση οριστικοποίησής του. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα ρουμανικά δικαστήρια, με την Eurobank και τη Banca Transilvania – ως νομικό διάδοχο της Bancpost – να αμφισβητούν τη βασιμότητα των φορολογικών απαιτήσεων. Η εξέλιξη δικαίωσε τις δύο πλευρές, καθώς στις 16 Οκτωβρίου 2025 γνωστοποιήθηκε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις τους, απορρίπτοντας την πλειονότητα των επίμαχων φορολογικών ζητημάτων. Μετά τη γνωστοποίηση του πλήρους κειμένου της απόφασης, η Eurobank προχώρησε στην αντιλογιστική αναστροφή πρόβλεψης, κίνηση που ενίσχυσε τα αποτελέσματα του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Gerolymatos International

Η Gerolymatos International κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη το 2025, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 61,69 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,9% σε σχέση με τα 56,66 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι πωλήσεις έφτασαν τα 59,67 εκατ. ευρώ από 54,09 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,3%. Η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των εσόδων προήλθε από την παραγωγική δραστηριότητα, η οποία ενισχύθηκε κατά 33%, με σημαντική ώθηση από τις πωλήσεις προς τη Haleon. Ο κτηνιατρικός κλάδος κατέγραψε επίσης άνοδο 9,2%, ενώ τα μη συνταγογραφούμενα προϊόντα υγείας (OTC) αυξήθηκαν κατά 6,9%. Αντίθετα, ο οπτικός κλάδος παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός, με οριακή μείωση 0,2%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερό στο 36,3%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 10,2% και ανήλθαν στα 7,4 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο εταιρείας αυξήθηκαν κατά 9,4%, στα 6,14 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 4,73 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,3% σε σχέση με το 2024, ενώ η καθαρή κερδοφορία μετά φόρων εκτινάχθηκε κατά 66,7%, φτάνοντας τα 7,75 εκατ. ευρώ από 4,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η σημαντική αυτή ενίσχυση οφείλεται τόσο στη λειτουργική ανάπτυξη όσο και στα έκτακτα κέρδη από την πώληση της ιταλικής θυγατρικής Foltene Laboratories srl. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,99 εκατ. ευρώ από 19,28 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που συνδέεται με τη συνέχιση του επενδυτικού πλάνου που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παρά την αύξηση του δανεισμού, οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν αισθητά, με τον δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας να ενισχύεται στο 1,31 από 1,06 και τον δείκτη άμεσης ρευστότητας στο 0,69 από 0,58. Θετική εικόνα παρουσίασαν και οι λειτουργικοί δείκτες, καθώς η περίοδος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε στις 67,7 ημέρες από 86,7 ημέρες το 2024, γεγονός που βελτίωσε τη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Στο τέλος του 2025 τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 31,49 εκατ. ευρώ.

Η Lamda Ellinikon Mall Holdings

Η Lamda Ellinikon Mall Holdings προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της βάση στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εμπορικών έργων στο Ελληνικό. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω καταβολής μετρητών και έκδοσης έως 45.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία, με το συνολικό ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης να ανέρχεται έως τα 4,5 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 411,45 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 4.114.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Η Lamda Ellinikon Mall Holdings αποτελεί τη μητρική εταιρεία των Lamda Vouliagmenis και Lamda Riviera, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διαχείριση και ανάπτυξη των δύο μεγάλων εμπορικών συγκροτημάτων που κατασκευάζονται στο Ελληνικό, του The Ellinikon Mall και της Riviera Galleria αντίστοιχα.

Η Πόντος Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Σ αύξηση κεφαλαίου προχώρησε η Πόντος Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Δημήτρη Μελισσανίδη, στην οποία ανήκει το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 370.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 37.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 5,38 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 538.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας και της υποστήριξης των δραστηριοτήτων της στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

The Swatch Group Greece

Η The Swatch Group Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η επίσημη θυγατρική του ελβετικού κολοσσού Swatch Group στην Ελλάδα, κατέγραψε άνοδο οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση του 2025. Η εταιρεία εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,74%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 24,29 εκατ. ευρώ έναντι 22,55 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,54 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά σχεδόν 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,88 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 62,4%. Η The Swatch Group Greece δραστηριοποιείται στην εμπορία επώνυμων ρολογιών, μεταξύ των οποίων οι μάρκες Swatch, Omega, Longines, Hamilton και Rado, ενώ στο τέλος του 2025 διέθετε έξι σημεία λιανικής πώλησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 18,76 εκατ. ευρώ, έναντι 16,06 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η καθαρή θέση ενισχύθηκε σε 10,27 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπέρασαν τα 3,3 εκατ. ευρώ.

Η Μεγάλη Ζωγεριά

Ανανεώθηκε για ακόμη μία χρονιά η απαγόρευση αγκυροβολίας, πρόσδεσης και πόντισης ναυδέτων σε τμήματα του όρμου Μεγάλη Ζωγεριά στις Σπέτσες, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Λιμεναρχείου Σπετσών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέτρο θα ισχύει και έως και την 31η Οκτωβρίου, με τις Αρχές να επικαλούνται λόγους ασφαλείας λουομένων, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και διασφάλισης της ομαλής ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένες ζώνες εντός του όρμου, όπου απαγορεύεται η αγκυροβολία κάθε είδους σκάφους, ανεξαρτήτως σημαίας και μεγέθους, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπεται μόνο η σύντομη προσέγγιση σκαφών για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στο δεξιό άκρο του ειδυλλιακού κόλπου δεσπόζει η εντυπωσιακή εξοχική βίλα του γνωστού εφοπλιστή Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Δωρεά ΤΕΡΝΑ στο ΥΠΕΘΑ

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδέχθηκε δωρεά ύψους 600.000 ευρώ από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ, με στόχο την υλοποίηση έργων ασφαλτόστρωσης στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Η δωρεά αφορά στην κάλυψη του συνολικού κόστους των εργασιών, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, και εντάσσεται στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση των υποδομών του υπουργείου. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Φεβρουάριο του 2026. Η νέα αυτή παρέμβαση προστίθεται στο ήδη σημαντικό χορηγικό και υποστηρικτικό έργο της ΤΕΡΝΑ προς δημόσιους φορείς και υποδομές, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμβολή της εταιρείας σε έργα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και τη λειτουργική αναβάθμιση κρατικών εγκαταστάσεων.