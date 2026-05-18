Το ποσοστό των ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη διαφέρει όχι μόνο μεταξύ χωρών αλλά και μεταξύ πρωτευουσών και περιφερειών. Το Euronews Business εξέτασε αναλυτικά αυτές τις διαφορές.

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE). Αυτό αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν έναν στους πέντε ανθρώπους. Τα ποσοστά διαφέρουν σημαντικά όχι μόνο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και στο εσωτερικό κάθε χώρας, ανά περιφέρεια.

Ποιες χώρες και περιοχές έχουν τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας; Πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ των πρωτευουσών και του εθνικού μέσου όρου;

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Βουλγαρία (29,0%), η Ελλάδα (27,5%) και η Ρουμανία (27,4%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά AROPE το 2025. Τα χαμηλότερα καταγράφηκαν στην Τσεχία (11,5%), την Πολωνία (15,0%) και τη Σλοβενία (15,5%).

Ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, η Ισπανία ξεχωρίζει με 25,7%, που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους διατρέχουν κίνδυνο. Η Γερμανία (21,2%) και η Ιταλία (22,6%) βρίσκονται και οι δύο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (20,9%), ενώ η Γαλλία (20,8%) λίγο κάτω από αυτόν.

Κίνδυνος φτώχειας στις πρωτεύουσες - Καμπανάκι για Αθήνα

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν εξετάζονται οι πρωτεύουσες. Μεταξύ 24 ευρωπαϊκών πρωτευουσών με διαθέσιμα δεδομένα, τα ποσοστά AROPE κυμαίνονται από 2,9% στη Μπρατισλάβα έως 33,6% στις Βρυξέλλες, αν και ούτε η Σλοβακία ούτε το Βέλγιο είναι στις τρεις χώρες με τα υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά συνολικά.

Η Βιέννη (29,4%) και το Βερολίνο (24,4%) ακολουθούν τις Βρυξέλλες. Πάνω από ένας στους πέντε ανθρώπους διατρέχουν κίνδυνο στην Αθήνα (23,6%), το Παρίσι (20,9%) και τη Ρώμη (20,7%).

Οι πρωτεύουσες της Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά. Μαζί με τη Μπρατισλάβα, η Βαρσοβία (7,1%) και η Πράγα (9,1%) βρίσκονται σε μονοψήφια επίπεδα. Η Βουδαπέστη, το Ζάγκρεμπ, η Λιουμπλιάνα και το Βουκουρέστι παραμένουν κάτω από το 15%.

Στις περισσότερες χώρες, οι πρωτεύουσες έχουν χαμηλότερο ποσοστό AROPE από τον εθνικό μέσο όρο. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις.

Η πιο εντυπωσιακή είναι οι Βρυξέλλες σε σύγκριση με το Βέλγιο: 33,6% έναντι 16,5%, δηλαδή διαφορά 17,1 ποσοστιαίων μονάδων. Ακολουθεί η Βιέννη, με διαφορά 10,6 μονάδων πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Το Βερολίνο είναι 3,2 μονάδες υψηλότερο. Στο Άμστερνταμ, την Κοπεγχάγη και το Παρίσι η διαφορά είναι μικρή.

Αντίθετα, ο εθνικός μέσος όρος της Σλοβακίας είναι 13,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τη Μπρατισλάβα. Η Ρουμανία έχει την ίδια διαφορά, με το Βουκουρέστι να βρίσκεται πολύ κάτω από τον εθνικό δείκτη.

Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, ο μέσος όρος της Ισπανίας (25,7%) είναι αισθητά υψηλότερος από τη Μαδρίτη (19,4%), με διαφορά 6,3 μονάδων. Στην Ιταλία η διαφορά είναι μικρότερη, μόλις 1,9 μονάδες, αλλά ο εθνικός μέσος όρος παραμένει υψηλότερος από τη Ρώμη.

Όταν περιλαμβάνονται όλες οι περιφέρειες, τα εσωτερικά χάσματα γίνονται μεγαλύτερα. Η Ιταλία καταγράφει τη μεγαλύτερη διαφορά, στο 39,7%. Το ποσοστό AROPE φτάνει το 45,3% στην Καλαβρία, ενώ είναι μόλις 5,6% στην Κοιλάδα της Αόστης. Στην Ισπανία, η διαφορά μεταξύ Μελίγια και Χώρας των Βάσκων είναι 29 μονάδες.

Η Φινλανδία έχει το μικρότερο χάσμα, μόλις 3%, μεταξύ Ελσίνκι -Ουσίμαα (15,5%) και Δυτική Φινλανδία (18,5%). Η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Δανία έχουν από τις μικρότερες διαφορές στο εσωτερικό τους.

Εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, παίζουν ρόλο το μέγεθος της χώρας και ο αριθμός των περιφερειών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων.

Υψηλά ποσοστά σε Πελοπόννησο και νησιά του Ιονίου

Το 2025 υπήρχαν 20 περιφέρειες όπου τουλάχιστον το 33% του πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτές οι περιφέρειες συγκεντρώνονται κυρίως στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία (από τέσσερις στην καθεμία) και στην Ελλάδα (τρεις).

Mε πληροφορίες από Euronews.com