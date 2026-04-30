Σταθερά υψηλά παραμένουν τα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2025, τα οποία αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση που υφίστανται τα ελληνικά νοικοκυριά, παρά τη βελτίωση των βασικών οικονομικών δεικτών τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, το 27,5% του πληθυσμού στη χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (29,0%) και οριακά πάνω από τη Ρουμανία (27,4%), όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Eurostat.

Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική αδυναμία σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και τις έντονες κοινωνικές ανισότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία.

Ο δείκτης περιλαμβάνει πληθυσμούς που βιώνουν τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές μορφές ευαλωτότητας: χαμηλό εισόδημα, σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις ή πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Στην πράξη, πρόκειται για πολίτες που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες ή να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφεται μια συγκρατημένη βελτίωση. Το 2025, περίπου 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού της ΕΕ, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος . Ωστόσο, οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές.

Χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά, με την Τσεχία να καταγράφει 11,5%, ενώ η Πολωνία και η Σλοβενία ακολουθούν με 15,0% και 15,5% αντίστοιχα . Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται τόσο στις διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές όσο και στα άνισα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης εντός της Ένωσης.