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Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο. Πώς έγινε το τροχαίο.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο νεαρό συνέβη μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 12/6 στην Αργολίδα.

Ο ανήλικος έχασε τη ζωή του, στο 12ο χιλιόμετρο του δρόμου Άργους-Προσύμνης, κοντά στο χωριό, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοιχίο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών.

Πηγή argolika.gr