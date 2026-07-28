Τα πτώματα των πέντε εμβρύων ανακαλύφθηκαν σε σπίτι στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η γαλλική αστυνομία εντόπισε την Τρίτη τα πτώματα πέντε εμβρύων μέσα σε χαρτόκουτα στο σπίτι ενός ζευγαριού στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η ανακάλυψη έγινε αφού μια γυναίκα γεννημένη το 1994 γέννησε το τρίτο της παιδί σε νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας. Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα Le Parisien ότι αυτή ήταν η τρίτη φορά που η γυναίκα βίωνε «άρνηση εγκυμοσύνης».

Κατά την ίδια πηγή, ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος απουσίαζε όταν εκείνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά, αποφάσισε να ψάξει κουτιά που βρίσκονταν στο σπίτι τους, ύστερα από διαφωνία του ζευγαριού σχετικά με το περιεχόμενό τους. Εκεί φέρεται να εντόπισε μια σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Ο σύζυγος μετέφερε τη σακούλα στο νοσοκομείο, το οποίο ενημέρωσε τις δικαστικές αρχές. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού. Με τους αστυνομικούς παρόντες, ο πατέρας φέρεται να έψαξε σε διάφορα κουτιά και ανακάλυψε τα λείψανα συνολικά πέντε βρεφών.

Μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία της Καρπαντρά δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση, ενώ η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη και δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

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Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε σε 25 χρόνια φυλάκισης μια 44χρονη γυναίκα για τους θανάτους δύο νεογέννητων μωρών της, τα οποία η αστυνομία βρήκε στον οικογενειακό καταψύκτη.

Το 2018, δικαστήριο είχε καταδικάσει σε οκτώ χρόνια φυλάκισης μια γυναίκα για τον πνιγμό πέντε νεογέννητων μωρών της και την κατάψυξη των σωμάτων τους. Το 2015, ένα άλλο δικαστήριο φυλάκισε μια μητέρα για εννέα χρόνια για τη δολοφονία οκτώ νεογνών της, με το σώμα των ενόρκων να αποδέχεται ότι είχε μειωμένο καταλογισμό.