Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου σε βάρος αστυνομικού.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος το πρωί της Τρίτης (09/06), οι οποίοι αναπαρήγαγαν fake news σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα την Πέμπτη, 04/06.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος 5 χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι σύμφωνα με την καταγγελία δημοσίευαν επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα του αστυνομικού με περιεχόμενο συκοφαντικό και εξυβριστικό, το οποίο παρακινούσε σε βία εναντίον του.

Ειδικότερα, με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην λεωφόρο Θησεώς στην Καλλιθέα, χρήστες του διαδικτύου προέβαιναν σε δημοσιεύσεις μέσω των οποίων συνέδεαν ψευδώς τον συγκεκριμένο αστυνομικό με το περιστατικό κατονομάζοντάς τον και υποκινώντας πράξεις βίας σε βάρος του.

Όπως επισημαίνεται, από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα καθώς και από την ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν μέσω ανοιχτών πηγών του διαδικτύου, διακριβώθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ως διαχειριστές των δύο από τους πέντε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ανωτέρω εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας οι οποίες θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.