Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον καταδικασθέντα.

Σε ισόβια καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους για το θανάσιμο τραυματισμό από αδέσποτη σφαίρα του 11χρονου μαθητή Μάριου Σουλούκου το 2017, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι.

Το δικαστήριο το οποίο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο, δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, όπως είχε προτείνει άλλωστε και ο εισαγγελέας της έδρας.

«Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος και όσο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η μόνη ποινή που αρμόζει, είναι η ποινή των ισοβίων», τόνισε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός, καταχειροκροτούμενος από συγγενείς και φίλους της οικογένειας του 11χρονου που ήταν στο κατάμεστο ακροατήριο. Ο εισαγγελέας τους ζήτησε να σταματήσουν να χειροκροτούν καθώς όπως είπε, η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι λόγος χαράς αλλά αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας.

Επεισόδια στην Ευελπίδων

Σημειώνεται ότι οι συγγενείς του καταδικασθέντα επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία τα οποία περίμεναν να πάρουν δηλώσεις από τους συγγενείς και τους δικηγόρους.

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Επιμένει στην αθωότητά του ο κατηγορούμενος

Με δάκρυα στα μάτια, άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου η μητέρα του 11χρονου που μονολογούσε ξανά και ξανά το όνομα του παιδιού της.

Σε κλάματα όμως για εντελώς διαφορετικούς λόγους ξέσπασε την ίδια ώρα και ο κατηγορούμενος ο οποίος άκουσε την ποινή που του επιβλήθηκε, επιμένοντας πως είναι αθώος. «Είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ», φώναζε η σύζυγος του ενώ ολοκληρωνόταν η διαδικασία με τον ίδιο να λέει και : «Είμαστε αθώοι. Δεν το έκανα εγώ, φάγαμε ισόβια με τίποτα. Ισόβια γιατί έκανα κάτι;».

Όσα προηγήθηκαν στη Δίκη

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου η οποία αρνήθηκε πως τη μοιραία ημέρα έριχναν πιστολιές από το σπίτι της, ισχυριζόμενη μάλιστα πως η ίδια δεν άκουσε πυροβολισμούς, ένας ισχυρισμός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο.

Μάρτυρας: Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Όπως είναι το σπίτι μου έχει και άλλα σπίτια δίπλα και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι.

Πρόεδρος : Ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα;

Μάρτυρας : Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα.

Στο δικαστήριο κατάθεσε ένας ακόμα μάρτυρας ο οποίος αν και αρχικά είχε δηλώσει κάτοικος της περιοχής, σήμερα υποστήριξε πως απλά εργάζεται στο Μενίδι.

Μάρτυρας: Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να είχα πάει στην περιοχή. Θυμάμαι ότι άκουσα μετά από κάποιες μέρες το περιστατικό. Επιβεβαιώνω όμως ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει και την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο.

Συνήγορος : Μα λέτε στην κατάθεση σας στην αστυνομία ότι μένετε εκεί. Τώρα μας λέτε ότι απλά εργάζεστε στην περιοχή;

Μάρτυρας : Όχι δεν μένω εκεί απλά εργάζομαι εκεί.