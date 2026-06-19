Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για τη δολοφονία του 11χρονου Μάριου το 2017, σε σχολική γιορτή στο Μενίδι, πρότεινε ο εισαγγελέας. «Οι μπαλωθιές πρέπει να σταματήσουν», τόνισε

Κοινωνική παθογένεια οι άσκοποι πυροβολισμοί σε κοινωνικές εκδηλώσεις. «Όποιος ρίχνει μπαλωθιές σε μία γιορτή δεν θέλει να βλέπει τους άλλους να χαίρονται. Αυτό πρέπει να σταματήσει». Την έκκληση αυτή έκανε, μέσα από την αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017, από αδέσποτη σφαίρα, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι. Μία γιορτή που μετατράπηκε σε τραγωδία.

Ένα από τα πολλά παρόμοια περιστατικά που εξακολουθούν να συμβαίνουν στην περιοχή, όπως τόνισε ο εισαγγελέας Αντώνιος Κασάπης ο οποίος ζήτησε να μην υπάρξει κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Δεν προέκυψε άλλωστε από τη συμπεριφορά του ούτε καν μεταμέλεια, τόνισε ο εισαγγελικό λειτουργός.

Ο 11χρονος μαθητής κατέρρευσε αιφνίδια στην αυλή του σχολείου. «Είναι γιορτή, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει. Τρέχει αίμα και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει», ανέφερε ο εισαγγελέας περιγράφοντας τις δραματικές εκείνες στιγμές και το σοκ που επικράτησε μέχρι να αποκαλυφθεί μέσω της νεκροψίας ότι το παιδί είχε δεχθεί σφαίρα στο κεφάλι.

Ο δράστης ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει με τους πυροβολισμούς του

«Ο κατηγορούμενος ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως. Είχε επίγνωση πως οι πράξεις του μπορούσαν να προκαλέσουν το θάνατο οποιουδήποτε βρισκόταν στην περιοχή. ..Δεν έχει σημασία αν ήξερε το μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν», υπογράμμισε ο κ. Κασάπης προτείνοντας την ενοχή του για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή του, εξηγώντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

Αγορεύοντας, ο εισαγγελέας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών σε κοινωνικές εκδηλώσεις και καταδίκασε τη συγκεκριμένη πρακτική, υποστηρίζοντας ότι η χρήση όπλων για επίδειξη ή διασκέδαση συνιστά έκφραση ανασφάλειας και κοινωνικής παθογένειας. «Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δεν θέλει να βλέπεις τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή».

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Όπως είπε, από την ακροαματική διαδικασία αποδείχτηκε ότι σε γειτονικές κατοικίες πραγματοποιούνταν γιορτές με δυνατή μουσική, κατανάλωση αλκοόλ και πυροβολισμούς στον αέρα. Το γεγονός αυτό δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τον βασικό κατηγορούμενο, ενώ οι καταθέσεις των μαρτύρων επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιος πυροβόλησε, αν και, όπως παρατήρησε, «η επιλεκτική μνήμη δεν δικαιολογείται μόνο από τα εννέα χρόνια που πέρασαν»

Δολοφονία από σφαίρα σε καιρό ειρήνης

«Είναι μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας», ανέφερε στην έναρξη της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός, προσθέτοντας πως δυσκολεύεται να αντιληφθεί «τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Ο εισαγγελικός λειτουργός στηλίτευσε επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια για να φτάσει η υπόθεση στην τελική της δικαστική κρίση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όταν ανέλαβε τη δικογραφία θεωρούσε πως είχε ήδη δικαστεί!

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφερόμενος στα ευρήματα της έρευνας που ακολούθησε του τραγικού περιστατικού , επεσήμανε ότι βολίδες είχαν εντοπιστεί σε ταράτσες, σε σημεία του σχολικού κτιρίου αλλά και στο κεφάλι του άτυχου παιδιού. Είπε επίσης ότι κάλυκες είχαν βρεθεί σε προγενέστερο χρόνο έξω από το σπίτι του βασικού κατηγορουμένου, υποστηρίζοντας ότι εκείνος γνώριζε πλήρως τον κίνδυνο που δημιουργούσε η χρήση όπλου σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δίπλα σε σχολείο.

Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο εισαγγελέας τόνισε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως πυροβόλησε δύο φορές, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε πως οι πυροβολισμοί του δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο. Για τον λόγο αυτό εκτίμησε ότι πρόκειται για περίπτωση απρόσφορης απόπειρας, αλλά, λόγω της κατάργησης της σχετικής διάταξης για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 2019 και 2021, το δικαστήριο θα πρέπει να τον απαλλάξει…