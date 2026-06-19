Η διαδικασία συνεχίζεται με τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών που θα κρίνουν και το ύψος των ποινών.

Ομόφωνα ένοχος, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, κρίθηκε ο βασικός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 11χρονου Μάριου Σουλούκου ο οποίος δέχτηκε αδέσποτη σφαίρα, στις 8 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής στο Μενίδι. «Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν πολύ δύσκολη αλλά ήταν ομόφωνη», είπε η πρόεδρος.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος που κάθισε στο εδώλιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο, κρίθηκε ομόφωνα αθώος, όπως είχε προτείνει ο εισαγγελέας , καθώς η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών που θα κρίνουν και το ύψος των ποινών.

Ήδη ο εισαγγελέας κατα την αγόρευσή του έχει ξεκαθαρίσει πως θα ζητήσει την απόρριψη οποιουδήποτε αιτήματος για την αναγνώριση ελαφρυντικών.