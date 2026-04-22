Η κατάθεση της συζύγου του πρώτου κατηγορούμενου προκάλεσε ένταση και αντιδράσεις, καθώς αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι τη μοιραία ημέρα υπήρξαν ή ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Με τους συμμαθητές του 11χρονου Μάριου να είναι για δεύτερη ημέρα παρόντες στο δικαστήριο, ζητώντας απόδοση Δικαιοσύνης, συνεχίστηκε η δίκη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του θανάτου του παιδιού, από αδέσποτη σφαίρα, στο προαύλιο του σχολείου του, στο Μενίδι, πριν από εννέα χρόνια. Η απουσία ωστόσο των μαρτύρων που είχαν κλητευτεί για να καταθέσουν, οδήγησε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή τους και να διακόψει τη διαδικασία για τις 5 Μαΐου

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου η οποία αρνήθηκε πως τη μοιραία ημέρα έριχναν πιστολιές από το σπίτι της, ισχυριζόμενη μάλιστα πως η ίδια δεν άκουσε πυροβολισμούς, ένας ισχυρισμός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο.

Μάρτυρας: Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Όπως είναι το σπίτι μου έχει και άλλα σπίτια δίπλα και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι.

Πρόεδρος : Ο δεύτερος κατηγορούμενος εκείνη την ημέρα έριχνε με καραμπίνα;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάρτυρας : Εμείς μάθαμε από τη γειτονιά ότι έπινε και έριξε με καραμπίνα. Εγώ δεν άκουσα.

Στο δικαστήριο κατάθεσε ένας ακόμα μάρτυρας ο οποίος αν και αρχικά είχε δηλώσει κάτοικος της περιοχής, σήμερα υποστήριξε πως απλά εργάζεται στο Μενίδι.

Μάρτυρας: Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να είχα πάει στην περιοχή. Θυμάμαι ότι άκουσα μετά από κάποιες μέρες το περιστατικό. Επιβεβαιώνω όμως ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει και την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο.

Συνήγορος : Μα λέτε στην κατάθεση σας στην αστυνομία ότι μένετε εκεί. Τώρα μας λέτε ότι απλά εργάζεστε στην περιοχή;

Μάρτυρας : Όχι δεν μένω εκεί απλά εργάζομαι εκεί.

