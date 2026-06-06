Στον ανακριτή ο 41χρονος. Έρευνες και σε 60 ώρες ηχητικών καταγραφών.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται εκ νέου ο καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην κατοχή του εντοπίστηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός που, κατά τις αρχές, σκιαγραφεί ένα προφίλ εμμονικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου εκείνη κινούνταν.

Τα ευρήματα των Αρχών

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν προσπάθεια «σκηνοθεσίας» από τον δράστη, η οποία- όπως είπε- ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Τα στοιχεία της σκηνής έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος- το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο- σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ευρήματα των Αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, σημειώνοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

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Ο ίδιος στάθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. «Λέμε στις γυναίκες να φεύγουν από την πρώτη φορά που θα σηκωθεί χέρι», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη, καθώς συχνά υπάρχουν απειλές.

Όπως είπε, στην υπό εξέταση περίπτωση η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία».

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου και τα στοιχεία της έρευνας

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αλλάζει εκδοχές ως προς τα γεγονότα, υποστηρίζοντας αρχικά ότι δέχθηκε επίθεση και στη συνέχεια ότι προηγήθηκε καβγάς, επιχειρώντας να επικαλεστεί κατάσταση «εν βρασμώ ψυχής».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για προμελετημένη πράξη.

Η τελική αξιολόγηση της υπόθεσης αναμένεται να γίνει από τη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει τη σφοδρότητα της επίθεσης, καθώς το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, σε ένα έγκλημα που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα στυγερό.

Πηγή ΕΡΤ