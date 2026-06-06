Απολογείται ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας.

Ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται από το πρωί ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κατηγορούμενος πέρασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και αυτή την ώρα δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα της ανακριτικής διαδικασίας για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο 41χρονος κρατείται τις τελευταίες ημέρες μόνος του σε κελί στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση που έχει τηρήσει κατά τη διάρκεια της κράτησής του έχει προκαλέσει εντύπωση στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, καθώς εμφανίζεται ψύχραιμος και αποστασιοποιημένος από τη σοβαρότητα των γεγονότων για τα οποία κατηγορείται, όπως αναφέρει το κανάλι.

Την ίδια ώρα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας έχουν συγκεντρωθεί γυναίκες και πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για ακόμη μία γυναικοκτονία, ζητώντας ουσιαστικότερη προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Το κλίμα στην πόλη παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς μόλις χθες το βράδυ χιλιάδες Καλαματιανοί κάθε ηλικίας συμμετείχαν σε μια μαζική πορεία στο κέντρο της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα «Καμιά άλλη δολοφονημένη», οι διαδηλωτές έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, ζητώντας να μην υπάρξει άλλο θύμα.

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Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή του ή μη.

Τα κρίσιμα ερωτήματα της απολογίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι προηγήθηκε καβγάς και ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί καλούνται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Κατά πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ιδιαίτερα επιβαρυντικά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, φέρεται να ενισχύουν το σενάριο ενός προμελετημένου εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους καταγραφικό υλικό, στο οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποτυπώνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρας συνομιλίες της 39χρονης. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την αξιολόγηση των αρχών, είναι εκείνα που οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 41χρονος αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για σειρά κρίσιμων ευρημάτων της δικογραφίας. Μεταξύ άλλων, θα ερωτηθεί για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία η 39χρονη έφερε συνολικά 45 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε μαχαίρι στο χέρι του συζύγου του. Παράλληλα, θα κληθεί να περιγράψει με λεπτομέρεια όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μοιραίας νύχτας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία.