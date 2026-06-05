Η υπόθεση της εξαφάνισης και πιθανής δολοφονίας της 11χρονης στη Γαλλία έχει λάβει πολιτική τροπή καθώς οι αξιωματούχοι έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες του αστυνομικού αρχείου του υπόπτου Ζερόμ Μπ..

Οργή έχει ξεσπάσει στη Γαλλία για την υπόθεση της φερόμενης δολοφονίας της 11χρονης Λιάνα μετά την αποκάλυψη ότι ο βασικός ύποπτος είχε αναγνωριστεί αρκετές φορές στο παρελθόν ως πιθανός παιδεραστής.

Η Λιάνα εξαφανίστηκε μετά το σχολείο πριν από μία εβδομάδα, την Παρασκευή 29/5 στην περιοχή του Gers στη νοτιο-δυτική Γαλλία. Σε μία φάρμα σε κοντινή περιοχή, την Πέμπτη ανακαλύφθηκε μία σορός, που εικάζεται ότι είναι της 11χρονης.

Οι αρχές έθεσαν υπό κράτηση τη Δευτέρα έναν 41χρονο, τον Ζερόμ Μπ., ο οποίος είναι πατέρας φίλης της Λιάνα. Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν τη μικρή στο αυτοκίνητό του το ίδιο απόγευμα. Εν μέσω του σοκ και της θλίψης, που βιώνει η Γαλλία, η υπόθεση έχει λάβει πολιτική τροπή καθώς οι αξιωματούχοι έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες του αστυνομικού αρχείου του Ζερόμ Μπ..

Το παρελθόν του υπόπτου

Ο βασικός ύποπτος έχει κατονομαστεί σε τέσσερεις ξεχωριστές υποθέσεις, που αφορούν νεαρά κορίτσι τα τελευταία χρόνια. Οι δύο υποθέσεις έκλεισαν καθώς υπήρχε έλλειψη επαρκών αποδείξεων ενώ στην τρίτη υπόθεση ο ύποπτος απολύθηκε από τη θέση του ως επιστάτης σε δημοτικό σχολείο. Η αιτία ήταν «ακατάλληλη συμπεριφορά] απέναντι σε ανήλικη. Αλλά η τέταρτη περίπτωση ήταν αυτή που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, που φτάνουν μέχρι στα υψηλότερα κλιμάκια του δικαστικού συστήματος.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της πόλης Auch, ο Ζερόμ Μπ. αποτέλεσε αντικείμενο καταγγελίας τον περασμένο Αύγουστο από τη μητέρα της 10χρονης Ρόζα, η οποία τον κατήγγειλε για τον κατ επανάληψη βιασμό της κόρης της. Όμως, παραδόξως, παρόλο που η ιατρική εξέταση επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της Ρόζα, ούτε μία φορά στους εννέα μήνες από τότε που η οικογένειά της πήγε στην αστυνομία δεν είχε ανακριθεί ο ύποπτος από τους αστυνομικούς.

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{https://x.com/magnierdavid2/status/2062878230529351704}

Η αργοπορία του γαλλικού δικαστικού συστήματος είναι θρυλική. Σε αυτήν την περίπτωση, οι καθυστερήσεις επιδεινώθηκαν από την ανάγκη μεταφοράς της υπόθεσης από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη. Ωστόσο, οι Γάλλοι είναι έκπληκτοι που κανένα από τα διάφορα σήματα κινδύνου για τον Ζερόμ Μπ. δεν λήφθηκε υπόψη από τις αρχές, οι οποίες φάνηκαν να ανησυχούν περισσότερο για την τήρηση της διαδικασίας παρά για την απομάκρυνσή του από την οποιαδήποτε θέση θα μπορούσε να τους δώσει τη δυνατότητα να προκαλέσει βλάβη.

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν λιγότερο από ένα χρόνο, η υπόθεση έχει γίνει βασικό στοιχείο για βολές από πιθανούς υποψηφίους ως απόδειξη χαλαρότητας και ανικανότητας.«Ο γαλλικός λαός απαιτεί απολογισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά στο X. «Αυτή η τρομερή τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν το δικαστικό σύστημα δεν ήταν τόσο δυσλειτουργικό».

{https://x.com/France24_fr/status/2062882314678354064}

«Το δικαστικό μας σύστημα είναι μια αποτυχία, θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί πλήρως», δήλωσε ο Μπρούνο Ρεταγιό των συντηρητικών Les Républicains. «Μια κοινωνία που είναι ανίκανη να προστατεύσει τα παιδιά της, είναι μια κοινωνία που μια μέρα θα αρχίσει να στρέφεται εναντίον του εαυτού της». Επικρίσεις υπήρξαν και από την Μαρίν Τοντελιέ των Οικολόγων, η οποία δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «σύμβολο ενός πολιτικοδικαστικού συστήματος ανίκανου να χειριστεί το ζήτημα της σεξιστικής και σεξουαλικής βίας».

Ο Γάλλος πτρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι «σαφές» ότι υπήρξαν αποτυχίες. «Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε την οικογένεια της Λιάνα κατάματα και να πούμε ότι το θέμα το διαχειριστήκαμε σωστά».

{https://x.com/BFMTV/status/2062845452525953295}

«Αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί (ένας άνδρας) που ήταν τόσο προφανώς το αντικείμενο υποψιών δεν κρατήθηκε μακριά από τα παιδιά. Γιατί κανείς δεν έδρασε, παρόλο που για μήνες υπήρχαν καταγγελίες εναντίον του» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Γάλλος πρωθυπουργός από την πλευρά του απαίτησε να του παραδοθεί εντός 15 ημερών μία έκθεση για το τι πήγε στραβά.

{https://x.com/CPAveyron/status/2062881488752816583}

Με πληροφορίες του BBC





