Η 11χρονη Λιάνα εξαφανίστηκε εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα από το Fleurance της Γαλλίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, που αγνοείται από την περασμένη Παρασκευή ενώ πριν από λίγο, σύμφωνα με γαλλικά Μέσα εντοπίστηκε μία σορός στο σημείο που φέρεται να είχε χαθεί το παιδί.

Η 11χρονη Λιάνα αγνοείται εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στο Fleurance, Gers της Γαλλίας ενώ σύμφωνα με το BFMTV, μετά τον εντοπισμό του πτώματος αναμένεται να διεξαχθούν περαιτέρω αναλύσεις.

Υπενθυμίζεται πως η 11χρονη αγνοείται από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Οι αρχές έχουν συλλάβει ως ύποπτο τον Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση.

{https://x.com/Le_Figaro/status/2062534114981396973}

{https://x.com/InfosFrancaises/status/2062541069791772852}

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Ο άνδρας ομολόγησε ότι παρέλαβε την 11χρονη με το αυτοκίνητό του, αλλά ισχυρίστηκε ότι την άφησε αργότερα σε μία κοντινή πισίνα. Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τους ερευνητές και έτσι τέθηκε υπό κράτηση, κατηγορούμενος για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών. Ο 41χρονος από την πλευρά του αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της 11χρονης. Παράλληλα, γονέας που μίλησε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι το απόγευμα της εξαφάνισης ο Μπαρελά βρισκόταν στο σχολείο, όπου παρακολούθησε μαζί με άλλους γονείς και μαθητές σχολική εκδήλωση.

{https://x.com/BFMTV/status/2062533624138789015}

Οι Αρχές εξετάζουν διεξοδικά το παρελθόν του υπόπτου και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπαρελά είχε εργαστεί ως επιστάτης σε λύκειο από το 2018 έως το 2021, οπότε και απολύθηκε μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μαθήτριες.

{https://x.com/AlertesInfos/status/2062532719435747673}

Η εξαφάνιση της 11χρονης

Η 11χρονη Λιάνα εξαφανίστηκε την Παρασκευή (29|05) περίπου στις τρεις το απόγευμα (τοπική ώρα) όταν έφυγε από το σχολείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως την είδαν μέσα στο αυτοκίνητο του 41χρονου άνδρα, του οποίου η μία από τις δύο κόρες είναι συμμαθήτρια και καλύτερη φίλη της 11χρονης. Τις σχετικές μαρτυρίες επιβεβαιώνει και το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασε η χωροφυλακή από κάμερες της περιοχής.

{https://x.com/PoliceRealites/status/2062534228810625326}

Με πληροφορίες του BFMTV