Ο κατηγορούμενος, γεννημένος το 2007, φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Οκτωβρίου 2023.

Ένας άνδρας μόλις 19 ετών κατηγορείται τη Γαλλία για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό δύο ξαδέρφων του και όχι μόνο, γεννημένων το 2007 και το 2012, αντίστοιχα.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με το tv5monde, εμφανίστηκε την Τρίτη σε δικαστήριο στο Μετς με πολυάριθμες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του από νεαρά κορίτσια του κλειστού οικογενειακού του κύκλου. Η πιο παλιά κατηγορία αφορά σε βιασμό όταν εκείνος ήταν 6 ετών.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων του Μοζέλ μέχρι την Παρασκευή. Ο κατηγορούμενος, γεννημένος το 2007, ήταν ακόμα ανήλικος όταν φέρεται να διέπραξε τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται και τα οποία έγιναν σε διάφορες περιοχές στη Λωρραίνη μεταξύ Ιανουαρίου 2013 και Οκτωβρίου 2023.

Ο 19χρονος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση ή βιασμό δύο ξαδέρφων του, γεννημένων το 2007 και το 2012, ξεκινώντας το 2013. Οι πράξεις του φέρεται να συνεχίζονταν για αρκετά χρόνια μέχρι το 2019. Αυτές οι επιθέσεις ήταν μερικές φορές βίαιες (τσιμπήματα, χαστούκια ή γροθιές) και μερικές φορές περιλάμβαναν την απειλή μαχαιριού, σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα.

Αργότερα, το 2022, όταν ο σήμερα 19χρονος φοιτούσε στο λύκειο, συμμαθήτριά του τον κατηγόρησε ότι την ακολούθησε από το λεωφορείο και στη συνέχεια της επιτέθηκε σεξουαλικά, αναγκάζοντάς την να τον φιλήσει ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της την άγγιξε με ακατάλληλο τρόπο. Ο 19χρονος κατηγορείται επίσης ότι άγγιξε με ακατάλληλο τρόπο και μία άλλη συμμαθήτριά του, την ώρα που κοιμόταν όταν ήταν σπίτι του.

Επίσης, τρεις φίλες, γεννημένες μεταξύ 2005 και 2008, συμμετείχαν στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες, καταγγέλλοντας ακατάλληλα αγγίγματα και βίαιες σεξουαλικές πράξεις που διαπράχθηκαν υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένων απειλών να καταστρέψει τη φήμη τους ή να διανείμει γυμνές φωτογραφίες τους. Οι τρεις κοπέλες κατήγγειλαν επίσης πως όταν αντιστάθηκαν ο 19χρονος τις απείλησε με όπλο - συνήθως μαχαίρι, μερικές φορές ξυράφι - αλλά και με σωματική βία.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν κάποιο από από τα ξαδέλφια του τον κατήγγειλε, μετά από χρόνια σιωπής, κατά τη διάρκεια ψυχιατρικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κατηγορούμενος γεννήθηκε σε μια οικογένεια με «παθολογική» δυναμική. Ως παιδί, μπορεί να ήταν μάρτυρας σεξουαλικών πράξεων στις οποίες επιδόθηκε ο πατέρας του, μερικές φορές με κορίτσια ηλικίας μόλις 14 ετών. Στο νηπιαγωγείο, επέδειξε βία προς άλλα κορίτσια καθώς και προς τους δασκάλους του. Είναι γνωστό ότι μαζί του στο δημοτικό σχολείο είχε μαχαίρι και είχε αποβληθεί από δύο δημοτικά σχολεία και τρία γυμνάσια.

Οι ειδικοί τον περιγράφουν ως άτομο με υψηλό επίπεδο θυμού «σχετιζόμενο με την παιδική του ηλικία». Θεωρούν ότι επιδεικνύει «έλλειψη ενσυναίσθησης» σε συνδυασμό με «άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων», κάτι που, κατά την άποψή τους, αποτελεί «τα πρώιμα σημάδια μιας ψυχοπαθητικής διαταραχής που απαιτεί σημαντική επαγρύπνηση». Η έρευνα αποκάλυψε παράλληλα ότι ο 19χρονος έχει εκτεθεί σε υψηλό επίπεδο κατανάλωσης πορνογραφικού υλικού.

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν αισθάνεται ντροπή ή ενοχή.

Με πληροφορίες του tv5monde