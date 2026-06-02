Η Ευρώπη συνεχίζει να καταγράφει ανησυχητικά σημάδια της κλιματικής αλλαγής, καθώς η Γαλλία και η Νορβηγία βίωσαν την πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι η άνοιξη του 2026 ήταν η θερμότερη από την έναρξη των καταγραφών το 1900. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 13,8 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κατά 1,7 βαθμό υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς. Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε εκείνα των ετών 2011 και 2020, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν οι θερμότερες ανοιξιάτικες περίοδοι στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε από ένα πρώιμο και ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή.

Αντίστοιχα, η Νορβηγία κατέγραψε την πιο ζεστή άνοιξη από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1901. Σύμφωνα με το νορβηγικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, οι θερμοκρασίες ήταν κατά μέσο όρο 2,1 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2024. Αν και η σκανδιναβική χώρα δεν επηρεάστηκε από το κύμα καύσωνα που έπληξε άλλες περιοχές της Ευρώπης τον Μάιο, οι ιδιαίτερα ήπιες συνθήκες που επικράτησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ήταν αρκετές για να οδηγήσουν σε νέο ιστορικό υψηλό.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τα νέα αυτά ρεκόρ κυρίως στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Ο κλιματολόγος Γιόσταϊν Μάμεν υπογράμμισε ότι η ηλιακή δραστηριότητα παραμένει σχετικά σταθερή και δεν μπορεί να εξηγήσει τις ταχείες μεταβολές που παρατηρούνται σήμερα στο κλίμα. Όπως τόνισε, η αύξηση της θερμοκρασίας συνδέεται κυρίως με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα στις βόρειες περιοχές. Στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ, στον Αρκτικό Ωκεανό, οι θερμοκρασίες τον Απρίλιο καταγράφηκαν έως και 5 με 6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η περιοχή της Αρκτικής θερμαίνεται με ρυθμό σημαντικά ταχύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εξαιτίας παραγόντων όπως η μείωση της χιονοκάλυψης και η συρρίκνωση των θαλάσσιων πάγων.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις ανησυχίες για το μέλλον του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κλίματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε επίπεδα ρεκόρ ή κοντά σε αυτά κατά την περίοδο 2026-2030. Η συνεχιζόμενη άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως παρατεταμένοι καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες και φαινόμενα θερμικού στρες, με ολοένα πιο αισθητές επιπτώσεις στις κοινωνίες και τα οικοσυστήματα της Ευρώπης.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ