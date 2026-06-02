Το ΣτΕ έκρινε, κατά πλειοψηφία, πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της.

Επί σχεδόν μια 20ετια διαθέτει αστυνομική φύλαξη η πρώην γραμματέας του Μιχ. Χριστοφορακου, Αικατερίνη Τσάκαλου, η οποία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) διαμαρτυρόμενη για την απόφαση της Ελληνική Αστυνομίας να σταματήσουν στο εξής.

Με αίτηση της η κ. Τσακαλου, άλλοτε «δεξί χέρι» του πρώην μεγαλοστελέχους της εταιρείας Siemens, ζητούσε να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας να παύσουν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί, καθώς είχε θεωρηθεί «ευπαθής στόχος» λόγω της ιδιότητας της ως ουσιώδους μάρτυρα στην υπόθεση των μαύρων ταμείων.

Τα μέτρα αφορούν στη φρούρηση της κατοικίας της και τη συνοδεία της κατά τις μετακινήσεις της. Τελικά η αίτηση της κ. Τσάκαλου έγινε δεκτή από το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ που έκρινε, κατά πλειοψηφία, πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της.

Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προηγούμενη απόφαση για συνέχιση των μέτρων προστασίας είχε παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, η δε απόφαση για την παύση στηρίχθηκε στην έλλειψη ικανών πληροφοριών για ενεργό απειλή σε βάρος της, χωρίς ωστόσο η απειλή αυτή να αποκλείεται εκ των προτέρων και χωρίς ειδικότερη εκτίμηση των περιστάσεων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση σε σχέση με την εξάλειψη των κινδύνων που προ ολίγων μηνών είχε θεωρηθεί ότι επέβαλλαν την συνέχιση των μέτρων προστασίας».