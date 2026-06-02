Το Ιράν διαθέτει ακόμα πολλά drones, κατέθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί πτυχές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος που έως τώρα αρνούνταν ακόμα και να αναφέρει, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καταθέτει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο της έγκρισης που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος για τη μείωση του προϋπολογισμού για την εξωτερική πολιτική κατά 30% και την αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 50%.

«Υπάρχει η προοπτική, που θα μπορούσε να συμβεί σήμερα, αύριο, την επόμενη εβδομάδα… ότι για πρώτη φορά- σίγουρα από όσο θυμάμαι- έχουν συμφωνήσει να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού προγράμματος τις οποίες μόλις πριν από ένα μήνα, μόλις πριν από ένα χρόνο, αρνούνταν ακόμα και να αναφέρουν, πόσο μάλλον να μπουν σε συνομιλίες για αυτές», είπε ο Ρούμπιο, σύμφωνα με το Reuters.

Όμως, υπογράμμισε, αυτό «δεν αποτελεί εγγύηση πως τελικά θα οδηγήσει σε μια συμφωνία που είναι αποδεκτή». Αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν υπάρξει δύσκολες, εξαιτίας της αστάθειας στην ηγεσία του Ιράν, σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, μετέδωσε το Associated Press.

Επίσης, κατέθεσε στην ακρόαση ότι η συμβατική πυραυλική ασπίδα του Ιράν έχει διαβρωθεί σημαντικά, ωστόσο η χώρα διαθέτει ακόμα πολλά drones, καθώς η κατασκευή τους είναι εύκολη.

Νωρίτερα, την ώρα που ο Ρούμπιο μπήκε στην αίθουσα, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Αφήστε την Κούβα να ζήσει» και «Σταματήστε να σκοτώνετε Κουβανούς», από άτομα τα οποία απομάκρυνε η ασφάλεια.