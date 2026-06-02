Αίτημα για να κληθούν οι Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

«Σας ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή και επικεφαλής εταιρειών που συνδέθηκαν με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator, καθώς και του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή τους για ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτήν, καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας του κράτους δικαίου», σημειώνει στο αίτημά της η Χαριλάου Τρικούπη.

«H κλήση των ανωτέρω προσώπων ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αποτελεί αναγκαία θεσμική ενέργεια προς τον σκοπό της διασφάλισης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της πλήρους ενημέρωσης της Βουλής των Ελλήνων», επισημαίνουν παράλληλα οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.