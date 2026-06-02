Μαζί με She Past Away, Kite και Diorama στο Universe K-5 Arena.

Οι Reflection Black εμφανίζονται live την Παρασκευή 12 Ιουνίου στον open-air χώρο του Universe K-5 Arena για να ζεστάνουν την πρώτη μέρα του Disorder Festival, του νέου σκοτεινού φεστιβάλ της πόλης, που συγκεντρώνει κορυφαία παγκόσμια ονόματα της darkwave, post-punk και synth σκηνής.

Πρόκειται για την πρώτη live εμφάνιση των Reflection Black μετά τη κυκλοφορία του νέου τους δίσκου Burning Obsidian Star τον Μάρτιο, οπότε και θα επικεντρωθούν στα κομμάτια της νέας τους δουλειάς μεταδίδοντας τη σκοτεινή gothic rock και post-punk ατμόσφαιρά τους.

Headliners της πρώτης μέρας του Disorder Fest, οι She Past Away, κορυφαίοι εκφραστές του darkwave ήχου, με το τουρκικό δίδυμο να έχει στις αποσκευές του και τον νέο, φετινό τους δίσκο Mizantrop. Την ίδια μέρα παρουσιάζεται στη σκηνή του Disorder Festival, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το σουηδικό synthpop ντουέτο Kite καθώς και οι Γερμανοί βετεράνοι Diorama.

Ραντεβού τη Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Disorder Festival, το νέο σημείο αναφοράς της Αθήνας για τον σκοτεινό εναλλακτικό ήχο.

Doors: 18.00

E-ticket general admission: 40€

Universe K-5 Arena

Λεωφόρος Κηφισού 87, 12241, Αθήνα