Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν φέρνουν ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το σκάνδαλο των υποκλοπών και της χρήσης κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η προμήθεια και αξιοποίηση κατασκοπευτικών λογισμικών από κρατικές αρχές δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει και νομιμοποιεί τέτοιες πρακτικές. Για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται αυτό που «ο κόσμος έχει τούμπανο” και η κυβέρνηση της ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Οι πρακτικές αποτελούν τρόπο λειτουργίας όλων των κυβερνήσεων, με τη βούλα του «κράτους δικαίου» της ΕΕ, γι’ αυτό και οι εν λόγω «ιδιώτες» μπορούν να επικαλούνται αυτό το «κράτος δικαίου», μαζί με πρώην πρωθυπουργούς, παλιά και «νέα» κόμματα, που έχουν στηρίξει το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων.

Το ΚΚΕ τονίζει ότι οι παρακολουθήσεις και οι μηχανισμοί επιτήρησης στρέφονται πρωτίστως εναντίον του λαϊκού κινήματος και των κοινωνικών διεκδικήσεων, αποτελώντας εργαλείο ελέγχου και καταστολής. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ.