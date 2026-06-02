Πήγε τρεις φορές στο σπίτι της Κάρπεντερ, τη μία επιχείρησε να εισβάλει σε αυτό.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξασφάλισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε βάρος ενός άνδρα που προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της, σε μια σειρά από «βαθιά ανησυχητικά» περιστατικά, όπως τα περιέγραψε η ποπ σταρ.

Στα δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με το CBS οι δικηγόροι της Κάρπεντερ ζητούσαν πλήρη δικαστική εντολή σε βάρος του Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ, ο οποίος σύμφωνα με την τραγουδίστρια προσπάθησε να μπει διά της βίας στο σπίτι της στο Λος Άντζελες τον Μάιο, ενώ επέστρεψε άλλες δύο φορές.

Η Κάρπεντερ ανέφερε πως τα περιστατικά της προκάλεσαν «σημαντικό και συνεχή φόβο» για την ασφάλειά της. «Το μοτίβο του της καταδίωξης, παραβίασης και παρακολούθησης μου έχει προκαλέσει σοβαρή και συνεχή συναισθηματική δυσφορία», ανέφερε σε υπογεγραμμένη δήλωση.

Η 27χρονη υπογράμμισε πως ο άνδρας εμφανίστηκε απρόσκλητος στο σπίτι της αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες, προσπάθησε να κάνει διάρρηξη και αρνήθηκε να φύγει όταν ήρθε αντιμέτωπος με την ασφάλεια της τραγουδίστριας, ισχυριζόμενος ότι τη γνώριζε και πως εκείνη τον περίμενε.

Σε ένα «βαθιά ανησυχητικό» περιστατικό στις 23 Μαΐου, ο άνδρας έφτασε μέχρι την πόρτα του σπιτιού της- αφού είχε περάσει από το γειτονικό ακίνητο- και προσπάθησε να την παραβιάσει, προτού χτυπήσει το κουδούνι. Αρνήθηκε να φύγει, μέχρι να φτάσει εκεί η αστυνομία, η οποία τον συνέλαβε.

«Κατασκεύασε τον εξοργιστικό και εντελώς ψευδή ισχυρισμό πως με γνώριζε προσωπικά και ότι τον περίμενα. Αυτό ήταν εντελώς ψέματα», έγραψε η Κάρπεντερ. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας επέστρεψε έπειτα από σχεδόν μία ημέρα και περιφερόταν για ώρες έξω από το σπίτι της. Μία ημέρα αργότερα ήταν ξανά εκεί, παρκαρισμένος έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας.

Η προσπάθειά του να εισβάλει στο σπίτι της είναι «από τις πιο ανησυχητικές παραβιάσεις προσωπικής ασφάλειας και ιδιωτικότητας που έχω βιώσει ποτέ», τόνισε η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο άνδρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 μέτρα από την Κάρπεντερ, το σπίτι, το αυτοκίνητο και τον χώρο εργασίας της, όπως και άλλες κατοικίες της. Στις 17 Ιουνίου θα γίνει νέα ακρόαση, ενώ μία ημέρα αργότερα θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου λόγω της σύλληψής του.

Πηγή: BBC