Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Ολίβια Ροντρίγκο στη σκηνή του Φεστιβάλ Lollapalooza

Η Ολίβια Ροντρίγκο κάνει το ντεπούτο της στο Φεστιβάλ Lollapalooza, ενώ η Σαμπρίνα Κάρπεντερ επιστρέφει δύο χρόνια μετά.

Δύο από τα πιο «καυτά» ονόματα της παγκόσμιας, ποπ μουσικής, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Ολίβια Ροντρίγκο αναμένεται να συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Lollapalooza 2025, όπως αποκάλυψαν οι διοργανωτές του.

Ειδικότερα, η νεαρή Ολίβια Ροντρίγκο θα κάνει το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ, ενώ η Σαμπρίνα Κάρπεντερ επιστρέφει στο Lollapalooza δύο χρόνια μετά τη συμμετοχή της ως κεντρικό όνομα. Στο Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο το καλοκαίρι θα εμφανιστούν επίσης οι Tyler, the Creator, Doechii, A$AP Rocky, Gracie Abrams, Korn, TWICE και Luke Combs.

Στη σκηνή του θα ανεβούν επίσης οι Clairo, Cage the Elephant, The Marías, Djo, Dom Dolla, Martin Garrix, Bleachers, Mk.gee, Wallows, Dominic Fike, Foster the People, T-Pain, Sierra Ferrell, Finneas, Remi Wolf, Royel Otis, S. Marina, Barry't Blade 2 Hollis, Flipturn, Magdalena Bay, Isaiah Rashad, Mariah the Scientist και Amaarae.

Ο Luke Combs, μάλιστα, θα γίνει ο πρώτος τραγουδιστής της κάντρι μουσικής που θα κλείσει το Φεστιβάλ Lollapalooza.

Το ετήσιο καλοκαιρινό Φεστιβάλ επιστρέφει και φέτος, για 34η χρονιά στο Grant Park του Σικάγο για τέσσερις ημέρες από τις 31 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου.