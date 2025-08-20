Games
Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Άλεξ Γουόρεν στη σκηνή των MTV Music Video Awards

Scott A Garfitt/Invision/AP Scott A Garfitt/Invision/AP
Πλήθος αστέρων στα MTV Music Video Awards.

Οι Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Ρίκι Μάρτιν, Άλεξ Γουόρεν, J Balvin και DJ Snake και Sombr θα ανέβουν στη σκηνή στην τελετή απονομής των βραβείων MTV Music Video Awards.

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής της ρεγκετόν, J Balvin θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Noventa» τραγούδι του με τον DJ Snake, καθώς και το «Zun Zun» με τους Justin Quiles και Lenny Tavárez.

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός, Busta Rhymes θα τιμηθεί με το πρώτο βραβείο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award και ο Ρίκι Μάρτιν θα λάβει το πρώτο βραβείο Latin Icon Award.

Ο LL Cool J ανακοινώθηκε ότι θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των MTV VMAs που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου στο UBS Arena, στη Νέα Υόρκη.

Η Lady Gaga προηγείται φέτος στις υποψηφιότητες, διεκδικεί βραβεία σε 12 κατηγορίες, μεταξύ άλλων Βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ακολουθούν ο Bruno Mars με 11 υποψηφιότητες, ο Kendrick Lamar με 10 και οι Rosé και Sabrina Carpenter με οκτώ η καθεμία.

Οι The Weeknd, Billie Eilish and Charli xcx διεκδικούν βραβεία σε επτά, έξι και πέντε κατηγορίες.

