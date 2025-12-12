Ο πιο συνηθισμένος τύπος ερωτημάτων γλωσσικού συλλογισμού είναι ο τύπος «Σωστό/Λάθος/Δεν μπορώ να πω», ο οποίος σας ζητά να διαβάσετε ένα απόσπασμα και στη συνέχεια να αποφασίσετε αν η πρόταση που ακολουθεί είναι σωστή, λάθος ή αδύνατο να πει κανείς με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται.

Το είδος αυτό γλωσσικών συλλογισμών αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά εργαλεία αξιολόγησης που συναντούν οι υποψήφιοι σε εξετάσεις όπως EPSO, διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης προσωπικού, απλοί εργοδότες του ιδιωτικού τομέα αλλά σύντομα και στο ΑΣΕΠ (παρόμοια ερωτήματα τέθηκαν στον 1Γ/2024).

Τα τεστ αυτά χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και επικοινωνίας των υποψηφίων. Αν πρόκειται να συμμετάσχετε σε παρόμοιες εξετάσεις, θα πρέπει να διαβάσετε μακρά κείμενα σχετικά με διάφορα θέματα και στη συνέχεια να απαντήσετε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενό τους.

Η ικανότητα να διαβάζετε και να εξάγετε σημαντικές πληροφορίες από πυκνά κείμενα είναι μια κρίσιμη δεξιότητα και μια δεξιότητα που θα σας φανεί χρήσιμη στον δημόσιο τομέα.

Δεν θα χρειαστείτε καμία προηγούμενη γνώση των θεμάτων που διαβάζετε, επειδή τα τεστ αυτά αναλύουν την ικανότητά σας να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες που έχετε κάθε φορά μπροστά σας.

Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα που απαιτούν εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, επειδή το να διαβάζετε και να εξάγετε σημαντικές πληροφορίες είναι κάτι που θα το κάνετε καθημερινά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως αποτέλεσμα το ΑΣΕΠ θα χρησιμοποιεί συχνά τέτοια τεστ ως μέρος της διαδικασίας διορισμού. Θα αναζητούν υποψηφίους που είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήσεις αποτελεσματικά και με ακρίβεια και να μπορούν να διακρίνουν μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

Ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστείτε για αυτή τη δοκιμασία είναι να εξασκηθείτε εκ των προτέρων σε παρόμοια τεστ και όσο το δυνατόν περισσότερα.

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που σας δίνονται από φέτος πληροφορίες για το τι θα μπορούσε να ερωτηθείτε σε ένα μελλοντικό γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Τα περισσότερα τεστ περιέχουν πολλαπλά αποσπάσματα μακροσκελών κειμένων και απαιτούν από τους υποψηφίους να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με το κείμενο.

Συχνά, οι απαντήσεις αυτές είναι μια επιλογή μεταξύ «σωστό», «λάθος» ή «δεν μπορώ να πω». Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορεί να ακούγονται εύκολες, αλλά το να μάθετε να διακρίνετε τα αδιαμφισβήτητα γεγονότα από τις υποθετικές ιδέες είναι μια δεξιότητα που απαιτεί εξάσκηση για να τελειοποιηθεί.

Επομένως, οι απαντήσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) «Σωστό», όταν το κείμενο επιβεβαιώνει πλήρως την πρόταση χωρίς να απαιτείται πρόσθετη υπόθεση, β) «Λάθος», όταν το κείμενο λέει κάτι ξεκάθαρα αντίθετο από την πρόταση και γ) «Δεν μπορώ να πω», όταν οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, ασαφείς ή όταν είναι αδύνατο να αποφασίσει κανείς με βάση μόνο το κείμενο. Στις δύσκολες ερωτήσεις το «Δεν μπορώ να πω» είναι σχεδόν πάντα η σωστή απάντηση.

Για να αυξήσει ο υποψήφιος τις πιθανότητες επιτυχίας, είναι κρίσιμο να ακολουθήσει μια στοχευμένη στρατηγική. Η ανάγνωση της πρότασης πριν το κείμενο βοηθά στην εστίαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με την απάντηση. Επιπλέον, όταν μια πρόταση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί άμεσα σε λιγότερο από είκοσι δευτερόλεπτα, η πιθανότητα να είναι «Δεν μπορώ να πω» είναι ιδιαίτερη υψηλή.

Οι δεξιότητές σας στην ανάγνωση λοιπόν και στην επεξεργασία πληροφοριών θα τεθούν σε δοκιμασία. Αυτό που θέλουν από εσάς είναι να διαβάζετε πυκνά κείμενα υπό σημαντική πίεση χρόνου, ενώ παράλληλα να εξάγετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για να ερμηνεύσετε σωστά το νόημα της πρότασης.

Ένας επιτυχημένος υποψήφιος σε αυτό το είδος γλωσσικού συλλογισμού θα δείξει ότι μπορεί να ακολουθεί οδηγίες, να παραμένει ψύχραιμος υπό πίεση και να επιδεικνύει αξιόπιστες δεξιότητες επικοινωνίας.

Ας δούμε κάποιες ερωτήσεις για να μπείτε στο νόημα όλων των παραπάνω:

Ερώτημα 1ο

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στην παρακάτω πρόταση:

Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για τα πιθανά προβλήματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αν η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου συνεχιστεί με τον σημερινό ρυθμό, αυτό θα οδηγήσει στην τήξη των παγετώνων στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική. Οι συνέπειες αυτού θα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο 145 εκατομμύρια ανθρώπους. Σε απάντηση, η έκθεση τονίζει την ανάγκη για άμεση διεθνή συμφωνία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών.

«Η μείωση των εκπομπών θα συμβάλει στην επιβράδυνση της προόδου της υπερθέρμανσης του πλανήτη»

Α. Σωστό

Β. Λάθος

Γ. Δεν μπορώ να πω

Επίλυση σωστής απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση εντείνεται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, επισημαίνει ότι χρειάζεται άμεση διεθνής συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της. Αν το πρόβλημα προκαλείται από τις εκπομπές, τότε η μείωση των εκπομπών λογικά βοηθά να επιβραδυνθεί η υπερθέρμανση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει άμεσα από τα στοιχεία τους κειμένου, παρότι δεν διατυπώνεται ρητά. Άρα, η απάντηση είναι η Α.

Ερώτημα 2ο

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στην παρακάτω πρόταση:

Οικονομικές έρευνες έχουν εντοπίσει μια τάση μεταξύ ενός στους έξι βρετανούς να κρύβουν μετρητά στο σπίτι αντί να τα επενδύουν. Αυτή η συμπεριφορά αναφέρεται ως «οικονομία του κουτιού με τα μπισκότα». Εκτιμάται ότι 3,5 δισεκατομμύρια λίρες είναι κρυμμένες σε σπίτια σε όλη τη χώρα. Ενώ οι άνθρωποι έχουν διάφορους λόγους για να το κάνουν αυτό, το 6% κρύβει τα χρήματα από τους συντρόφους τους και το 4% πιστεύει ότι είναι ασφαλέστερα στο σπίτι παρά στην τράπεζα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν οικονομική ανοησία, που κοστίζει στους βρετανούς έως και 174 εκατομμύρια λίρες σε χαμένους τόκους κάθε χρόνο. Αυτή η «οικονομία του κουτιού με τα μπισκότα» προδίδει τους οπαδούς της, καθιστώντας τα χρήματά τους μη παραγωγικά και ενδεχομένως μη ασφαλή, ενώ θα μπορούσαν να επενδυθούν με κέρδος σε μετοχές ή σε καταθετικούς λογαριασμούς με υψηλό επιτόκιο.

«Η πλειοψηφία των ανθρώπων που κρύβουν μετρητά στην ιδιοκτησία τους το κάνουν είτε επειδή δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες είτε επειδή τα κρύβουν από τους συντρόφους τους»

Α. Σωστό

Β. Λάθος

Γ. Δεν μπορώ να πω

Επίλυση σωστής απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι το 6% των ανθρώπων κρύβει χρήματα από τον/την σύντροφό του και το 4% επειδή θεωρεί πως το σπίτι είναι ασφαλέστερο από την τράπεζα. Ωστόσο, αυτά τα δύο ποσοστά δεν αρκούν για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων κρύβει χρήματα για αυτούς τους λόγους. Δεν δίνονται δεδομένα για το τι κάνει το υπόλοιπο ποσοστό του πληθυσμού ούτε αν άλλοι λόγοι είναι συχνότεροι. Συνεπώς, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την πλειονότητα και η μόνη ασφαλής απάντηση είναι η Γ.

Ερώτημα 3ο

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στην παρακάτω πρόταση:

Αρκετές συναγερμοί της εταιρείας «Ασφάλεια365» έχουν επανασχεδιαστεί για να μειώσουν τον μεγάλο αριθμό παραπόνων σχετικά με ψευδείς ενεργοποιήσεις. Ένα από τα νεότερα μοντέλα είναι λιγότερο ευαίσθητο από τα προηγούμενα. Μελέτες δείχνουν ότι αυτοί οι νέοι συναγερμοί σπάνια ενεργοποιούνται χωρίς λόγο. Ωστόσο, η εταιρεία «Ασφάλεια365» εξακολουθεί να πωλεί πολλά από τα αρχικά, πιο ευαίσθητα μοντέλα, επειδή το αυξημένο όριο ενεργοποίησης στις νεότερες εκδόσεις μπορεί να τα κάνει να μην ανιχνεύουν διαρρήξεις που περιλαμβάνουν περιορισμένη χρήση βίας.

«Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να αγοράζουν συναγερμούς που μερικές φορές ενεργοποιούνται χωρίς λόγο»

Α. Σωστό

Β. Λάθος

Γ. Δεν μπορώ να πω

Επίλυση σωστής απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι, παρότι τα νέα μοντέλα συναγερμών έχουν βελτιωθεί και είναι λιγότερο ευαίσθητα στις λανθασμένες ενεργοποιήσεις, η εταιρεία εξακολουθεί να πουλά «πολλά από τα αρχικά, πιο ευαίσθητα μοντέλα». Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μέρος των καταναλωτών που επιλέγει συνειδητά τα παλαιότερα μοντέλα, τα οποία είναι πιο επιρρεπή σε ψευδείς συναγερμούς. Εφόσον όμως οι παλιοί συναγερμοί «ενεργοποιούνται χωρίς λόγο», τότε το γεγονός ότι συνεχίζουν να πωλούνται σε μεγάλο αριθμό δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι προτιμούν αυτά τα μοντέλα, ακόμη και με το μειονέκτημα των ψευδών ενεργοποιήσεων. Άρα, η σωστή απάντηση είναι η Α.

Ερώτημα 4ο

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στην παρακάτω πρόταση:

Τα καταστήματα Sagas έχουν διεθνή φήμη για την ποιότητα και το στυλ τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δίνουν σημασία στην ενδυμασία και την εμφάνιση του προσωπικού τους. Η εταιρεία θέτει ελάχιστα πρότυπα εμφάνισης για όλους τους εργαζομένους στον χώρο πωλήσεων, ενώ ορισμένα τμήματα επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις. Τα μαλλιά πρέπει να είναι πάντα καθαρά, τακτοποιημένα και καλοφροντισμένα. Το Τμήμα Σχεδιασμού ακολουθεί έναν αυστηρότερο κώδικα ενδυμασίας που απαιτεί επαγγελματική ενδυμασία. Οι γυναίκες πρέπει να φορούν ειδικά διαμορφωμένο, στα μέτρα τους κοστούμι. Οι άνδρες πρέπει να φορούν σκούρο γκρι παντελόνι, λευκό πουκάμισο και μπλε σακάκι.

«Το γυναικείο προσωπικό στο Τμήμα Σχεδιασμού πρέπει να φορά ταγιέρ»

Α. Σωστό

Β. Λάθος

Γ. Δεν μπορώ να πω

Επίλυση σωστής απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι το Τμήμα Σχεδιασμού ακολουθεί έναν αυστηρότερο ενδυματολογικό κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες πρέπει να φορούν ειδικά διαμορφωμένο, στα μέτρα τους κοστούμι, οπότε η πρόταση ανταποκρίνεται στο κείμενο και η σωστή απάντηση είναι η Α.

Ερώτημα 5ο

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στην παρακάτω πρόταση:

Παρά τη μείωση των χιλιομέτρων που διανύει ο μέσος ποδηλάτης τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των πωλήσεων ποδηλάτων τα τελευταία 5 χρόνια έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση των ατυχημάτων με ποδήλατα. Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των εφήβων και των μικρών παιδιών. Πέρσι, το 45% όλων των θυμάτων ατυχημάτων με ποδήλατα ήταν κάτω των 14 ετών και ένα άλλο 20% κάτω των 20 ετών. Τα προσωρινά στοιχεία για το τρέχον έτος δείχνουν κάποια βελτίωση, αλλά το γεγονός παραμένει ότι ο αριθμός των ποδηλατών όλων των ηλικιών που τραυματίζονται κάθε χρόνο είναι απαράδεκτα υψηλός.

«Οι νέοι ιδιοκτήτες ποδηλάτων διανύουν κατά μέσο όρο λιγότερα χιλιόμετρα από τους ποδηλάτες που έχουν ποδήλατο για περισσότερα από 5 χρόνια»

Α. Σωστό

Β. Λάθος

Γ. Δεν μπορώ να πω

Επίλυση σωστής απάντησης: Το κείμενο αναφέρει δύο πράγματα. Πρώτον ότι οι πωλήσεις ποδηλάτων αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια και δεύτερον ότι τα ατυχήματα ποδηλατών αυξήθηκαν αντίστοιχα, με πολλές περιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους. Ωστόσο, δεν αναφέρει τίποτα για το πόσα μίλια διανύουν οι νέοι ιδιοκτήτες ποδηλάτων σε σχέση με όσους έχουν το ποδήλατό τους πάνω από 5 χρόνια. Το μόνο σχετικό στοιχείο είναι ότι τα μίλια που διανύει ο μέσος ποδηλάτης έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό αφορά όλους τους ποδηλάτες συνολικά, όχι τις δύο συγκεκριμένες ομάδες που συγκρίνει η πρόταση. Εφόσον δεν υπάρχουν δεδομένα για τις αποστάσεις που διανύουν νέοι έναντι έμπειρων ποδηλατών, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα. Οπότε, σωστή απάντηση είναι η Γ.

Ερώτημα 6ο

Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στην παρακάτω πρόταση:

Αν και οι άνθρωποι αγοράζουν λιγότερη ζάχαρη για να προσθέσουν στα τρόφιμά τους, το ποσοστό της ζάχαρης που καταναλώνεται σε επεξεργασμένα τρόφιμα αυξάνεται ραγδαία. Στα επεξεργασμένα τρόφιμα, η ζάχαρη συχνά αναφέρεται στην ετικέτα ως φρουκτόζη, σακχαρόζη ή δεξτρόζη. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να διακρίνει τη φρουκτόζη από τη σακχαρόζη. Λόγω της αύξησης της παιδικής παχυσαρκίας, υπάρχει ανησυχία για την αυξανόμενη τάση κατανάλωσης τροφίμων με υπερβολική περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ωστόσο, καμία μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης προκαλεί στεφανιαία νόσο. Επίσης, η ζάχαρη από μόνη της δεν κάνει τους ανθρώπους παχύσαρκους.

«Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπερβολικής κατανάλωσης ζάχαρης και της στεφανιαίας νόσου»

Α. Σωστό

Β. Λάθος

Γ. Δεν μπορώ να πω

Επίλυση σωστής απάντησης: Το κείμενο αναφέρει ότι καμία μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης προκαλεί στεφανιαία νόσο, δηλαδή ότι δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σχέση. Ωστόσο, η πρόταση που καλούμαστε να κρίνουμε αφορά κάτι διαφορετικό, τη συσχέτιση μεταξύ υπερκατανάλωσης ζάχαρης και στεφανιαίας νόσου. Το κείμενο δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση, μιλά μόνο για την έλλειψη απόδειξη αιτιότητας. Επομένως, δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα που διατυπώνεται στην πρόταση και η σωστή απάντηση είναι η Γ.