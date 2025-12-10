Τρέχουν οι αιτήσεις για προσλήψεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτουςπροκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση 102 κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων, οι οποίοι θα διοριστούν με τον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η σύνδεση στην ανωτέρω πλατφόρμα και η ταυτοποίηση των υποψηφίων γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στον γραπτό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ελληνική ιθαγένεια ή ιδιότητα ομογενούς χωρίς ελληνική ιθαγένεια, όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.

Είναι ή έχουν υπάρξει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί.

Έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους.

Διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική.

Η προκήρυξη