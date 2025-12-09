«Γαλάζιο» χτύπημα για τα αγροτικά: 6 βουλευτές της ΝΔ καταγγέλλουν άδικο αποκλεισμό παραγωγών από το Μέτρο 23

Για «έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23» κάνουν λόγο 6 βουλευτές της ΝΔ, σε κοινή τους δήλωση με την οποία εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους για αυτή την εξέλιξη, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον αγροτικό κόσμο.

Οι υπογράφοντες βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος με την κοινή τους δήλωση καλούν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο», όπως λένε χαρακτηριστικά.

«Παρά το σήμα κινδύνου που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024, με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. ευρώ», αναφέρουν.

Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι «δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και έωλα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024» και σημειώνουν πως «δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται», ζητώντας την αποδέσμευση των δικαιούχων.