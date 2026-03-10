«Η ιστορία διδάσκει ότι όποτε ο λαός μας μπήκε κάτω από “ξένη σημαία”, όπο τε στήριξε τα σχέδια της αστικής τάξης στον ρόλο του πρωτοπαλίκαρου των ισχυρών συμμάχων υπέστη ο ίδιος μεγάλες καταστροφές» τονίζει το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα αγωνιστικής εγρήγορσης σε εργαζόμενους, λαό και νεολαία, για να εκφραστεί η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας. Η συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο δεν υπαγορεύεται από το πραγματικό λαϊκό συμφέρον αλλά από τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου και των συμμάχων του. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΚΚΕ «απευθύνει στην εργατική τάξη, σε όλο τον λαό και τη νεολαία, ένα πλατύ κάλεσμα αγωνιστικής εγρήγορσης και δράσης. Να σημάνει παντού συναγερμός. Για να εκφραστεί και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Για να μην γίνει η χώρα μας στόχος αντιποίνων. Για να μην πληρώσει ο λαός και τα παιδιά του τις συνέπειες του πολέμου.

Το “εθνικό συμφέρον”, που επικαλείται η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της για να δικαιολογήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, είναι ψευδεπίγραφο. Δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό εργατικό - λαϊκό συμφέρον και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά σχετίζεται με την συμμετοχή του ελληνικού κεφαλαίου στη “μοιρασιά” και τη “λεία” του πολέμου. Καμία θυσία για τα κέρδη των καπιταλιστών και των συμμάχων τους, καμία θυσία για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, που “γράφεται” πάντα με το αίμα των λαών.

Η νέα στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που έχει ως θύμα τον ιρανικό λαό ακόμη και μικρά παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με τα γελοία και ανυπόστατα προσχήματα που χρησιμοποιούν οι ιμπεριαλιστές. Άλλωστε, οι ίδιοι που μιλούν για την “δημοκρατία στο Ιράν” και την “καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος”, υποστηρίζουν αυταρχικά και θεοκρατικά καθεστώτα, όπως στη Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Κόλπου, τους Τζιχαντιστές στη Συρία και τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ενώ επεκτείνουν το δικό τους πυρηνικό οπλοστάσιο. Τα ίδια ή παρόμοια προσχήματα χρησιμοποιήθηκαν από τον αμερικανοΝΑΤΟϊκό ιμπεριαλισμό για να δικαιολογηθούν οι στρατιωτικές επεμβάσεις και οι μακροχρόνιοι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη κλπ, με την κατάσταση σήμερα να είναι ακόμη χειρότερη για τους λαούς αυτών των χωρών. Πραγματικός στόχος είναι ο έλεγχος του πετρελαίου και των άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων μιας ευρύτερης περιοχής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα, που διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Ιράν και με τον κινεζικό δρόμο του “μεταξιού”. Είναι το σχέδιο για τη “νέα Μέση Ανατολή”, στο πλαίσιο του οποίου συνεχίζεται και η γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, η μετατροπή της Γάζας σε αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο, η σφαγή του λαού του Λιβάνου.

Ο σχεδιασμός των ΗΠΑ υπηρετεί τη στρατηγική του “ζωτικού χώρου” για να διατηρήσουν την ηγετική θέση στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Η επέμβαση στη Βενεζουέλα, οι απειλές στην Κούβα, η προσπάθεια προσάρτησης της Γροιλανδίας κλπ, εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική. Η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, που εκδηλώνεται σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο πεδίο αντιπαραθέσεων, περιλαμβάνει την εναλλαγή διπλωματικών και πολεμικών μέσων, τους “εμπορικούς πολέμους”, την προσπάθεια απόσπασης δυνάμεων από το αντίπαλο στρατόπεδο κλπ. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι “ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα, στρατιωτικά μέσα”, καταρρίπτοντας τις αυταπάτες όσων μιλάνε για “επιστροφή της πολιτικής και της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου” ως τρόπο επίλυσης των διαφορών. Το διεθνές δίκαιο, που διαμορφώθηκε σε άλλες συνθήκες με καθοριστική την παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και του σοσιαλιστικού συστήματος, έχει γίνει “κουρελόχαρτο” και οι εκπρόσωποι των ιμπεριαλιστικών κέντρων το επικαλούνται μόνο όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Ποιοτικό στοιχείο των εξελίξεων είναι τα μεγάλης έκτασης αντίποινα από τη μεριά του Ιράν σε υποδομές των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στις γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα γίνονται στόχοι αντιποίνων. Ο κίνδυνος ανάφλεξης και γενίκευσης του πολέμου είναι παραπάνω από υπαρκτός, σε μια περίοδο που μαίνεται για 4 και πλέον χρόνια ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και πολλαπλασιάζονται διαρκώς οι πολεμικές εστίες και τα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Το ενδεχόμενο αυτά τα μέτωπα να διασταυρωθούν και να συγχρονιστούν ακόμη περισσότερο επιβεβαιώνει την εκτίμηση της Πολιτικής Απόφασης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ότι “για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρισκόμαστε τόσο κοντά σε έναν Γ’ Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό Πόλεμο”.

Η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργά στον πόλεμο με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού. Υιοθετεί τα προσχήματα της στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, μετατρέπει την χώρα σε ορμητήριο πολέμου μέσω των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, θέτει τις ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ. Είναι ψευδές και παραπλανητικό το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, επειδή δήθεν δεν εξαπολύονται απευθείας επιθέσεις στο Ιράν από τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην χώρα μας. Η Σούδα και οι άλλες βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχουν αναβαθμισμένο ενεργητικό ρόλο στην προετοιμασία και υποστήριξη των επιθέσεων με διάφορους τρόπους, όπως η συγκέντρωση και μεταφορά προσωπικού, ο εφοδιασμός και η μεταφορά πολεμικού υλικού, ο ελλιμενισμός πολεμικών πλοίων και ο εξοπλισμός τους με πυραύλους, οι τηλεπικοινωνίες κλπ. Αντίστοιχες διευκολύνσεις παρέχουν κι άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, την οποία τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας την εμφανίζουν ως παράδειγμα “μη εμπλοκής”. Όσοι, ιδιαίτερα από τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, μιλάνε για έναν “άλλο ρόλο” των βάσεων, μη επιθετικό και πολεμικό, λένε ασύστολα ψέματα και θέλουν απλά να κρύψουν ότι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στην εγκατάσταση κι επέκταση των βάσεων στην Ελλάδα.

Εξίσου παραπλανητικός και ξεδιάντροπος είναι ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι η αποστολή αεροσκαφών και φρεγατών στην Κύπρο έγινε για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και είναι “πράξη αμυντική”. Ο ισχυρισμός καταρρίπτεται από το γεγονός ότι εδώ και χρόνια ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα για να περιφρουρούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των ομίλων της ενέργειας, ενώ λίγες μέρες μετά την Κύπρο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παροχή στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία. Τα στρατιωτικά μέσα που στάλθηκαν στην Κύπρο δεν προορίζονται για την προστασία του κυπριακού λαού, αλλά για την υπεράσπιση των βρετανικών βάσεων και των αμερικάνικων υποδομών στην Πάφο, για την παροχή βοήθειας στο κράτος του Ισραήλ. Είναι ενταγμένα στο σχέδιο ΝΑΤΟποίησης του νησιού, το οποίο εμφανίζει ως “προστάτες” της Κύπρου αυτούς που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή κι εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τον κυπριακό λαό. Την ίδια στιγμή δίνει άλλοθι στην ενίσχυση τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στα κατεχόμενα. Βήμα βήμα προωθούνται διχοτομικές λύσεις στην Κύπρο υπό ΝΑΤΟϊκή ομπρέλα. Είναι ο σχεδιασμός ανάδειξης της Κύπρου ως “αβύθιστου αεροπλανοφόρου”, ενώ οι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν “βάλει στο μάτι” τα ενεργειακά κοιτάσματα στην περιοχή.

Η εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ-Ισραήλ είναι “τρόπος ύπαρξης” για την ελληνική αστική τάξη, τον ελληνικό καπιταλισμό. Επιβεβαιώνεται ότι πολεμική εμπλοκή και μπίζνες πάνε πακέτο. Αυτό κρύβεται πίσω από τη λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Είναι στην πραγματικότητα η αναβάθμιση της θέσης και της κερδοφορίας του ελληνικού κεφαλαίου. Για να αναβαθμιστούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον ενεργειακό χάρτη πρέπει η Ελλάδα να “χωθεί μέχρι τον λαιμό” στον ενεργειακό πόλεμο και τις πολεμικές συγκρούσεις. Για να θησαυρίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές από τα ναύλα που εκτοξεύονται σε κάθε αναταραχή, παίζουν τη ζωή τους “κορώνα γράμματα” οι ναυτεργάτες. Για να κάνουν χρυσά συμβόλαια οι πολεμικές βιομηχανίες και οι κατασκευαστικοί όμιλοι στέλνονται οπλικά συστήματα στην Ουκρανία και στρατός στη Γάζα.

Την ίδια ώρα που τμήματα του κεφαλαίου “ακονίζουν μαχαίρια”, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν τα “σπασμένα” της πολεμικής εμπλοκής και της κυρίαρχης πολιτικής: Μέσω των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Μέσω της έντασης της εκμετάλλευσης για να βγουν οι παραγγελίες ή για να καλυφθούν οι όποιες απώλειες, ιδιαίτερα σε κλάδους που μπορεί να δεχθούν πλήγμα, όπως ο τουρισμός. Μέσω ακόμη και των κινδύνων για την ίδια τους την ζωή, όπως οι ναυτεργάτες που στέλνονται σε εμπόλεμες περιοχές και εκβιάζονται από τους εφοπλιστές να υπογράψουν δηλώσεις – “θανατόχαρτα” ότι το κάνουν οικειοθελώς. Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, που ήδη μιλά για “εισαγόμενο πληθωρισμό”, ότι θα συνδράμει αν παραστεί ανάγκη, δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει κάποιο “εξωτερικό πρόβλημα”.

Είναι συνένοχη για την στήριξη της επέμβασης των ΗΠΑ – Ισραήλ και μάλιστα σε ρόλο “σημαιοφόρου”. Είναι υπεύθυνη, μαζί και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για την συμμετοχή στον ενεργειακό πόλεμο ΗΠΑ – ΕΕ – Ρωσίας, για την εξάρτηση από το πανάκριβο LNG, την εγκατάλειψη των εγχώριων ενεργειακών υλών, όπως του λιγνίτη ή για την παράδοσή τους σε μονοπώλια, όπως στη Chevron. Είναι υπεύθυνη γιατί έχει αναγορεύσει σε “ατμομηχανή” της οικονομίας τον τουρισμό, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής. Τα μέτρα στήριξης είναι τα γνωστά ψίχουλα των “pass”, που στην πράξη επιδοτούν την αύξηση των τιμών, ενώ μόνο η φρεγάτα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα κοστίζει μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.

Ο λαός δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη και ανοχή στην κυβέρνηση της ΝΔ και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύμπλευσής τους είναι ότι έσπευσαν να προσφέρουν άλλοθι και να αναπαράγουν την κυβερνητική κοροϊδία για τη ΝΑΤΟϊκή αποστολή στην Κύπρο. Όλοι μαζί, κυβέρνηση και συστημική αντιπολίτευση, με μοιρασμένους ρόλους, σπέρνουν αυταπάτες ότι στο πλαίσιο των στρατηγικών συμμαχιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στο πλαίσιο των σφοδρών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, μπορεί να υπάρξει “φιλειρηνική” πολιτική κι επικράτηση του “διεθνούς δικαίου”. Όλοι μαζί στηρίζουν την εκτόξευση των πολεμικών δαπανών και την μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική, στο όνομα του να αποκτήσει η ΕΕ “αυτονομία” και πιο ενεργό ρόλο στις εξελίξεις.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο εργατικός – λαϊκός αγώνας για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο και με σχέσεις αμοιβαίου οφέλους κι αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς.

Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ο ΕΦΚ στην ενέργεια. Πλαφόν στις τιμές. Επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος φυσικού αερίου. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, πλήρης και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Να κλείσουν τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις ορμητήρια πολέμου και μαγνήτης αντιποίνων, να ανακληθεί η πυροβολαρχία “Patriot” από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η Φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα, να επιστρέψει κάθε πολεμικό πλοίο και στρατιωτική μονάδα από ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, να καταγγελθεί η στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γάζα.

Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, της Κούβας, της Βενεζουέλας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε κάθε λαό που είναι θύμα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής βουλής και αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967. Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί “κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας”.

Να καταργηθεί το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, που μετατρέπει την χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Να εφαρμόζεται η Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, με απόδοση ασύλου σε όσους φεύγουν από το Ιράν και τις άλλες εμπόλεμες περιοχές και την χορήγηση κάθε αναγκαίας προστασίας, όπως έγινε με τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Διάσωση και όχι επαναπροωθήσεις, για να σταματήσουν τα εγκληματικά ναυάγια στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.