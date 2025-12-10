Ο Γ. Φλωρίδης κάλεσε τους αγρότες «να συγκροτηθούν, να υπάρξει μία αντιπροσωπεία και να προσέλθουν σε μία συζήτηση, για να δει και η κυβέρνηση τι από αυτά μπορεί να κάνει».

«Η κυβέρνηση, δια του πρωθυπουργού, έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο, με τα θέματα που τους απασχολούν και μέχρι στιγμής η πρόσκληση δεν έχει γίνει αποδεκτή. Απ' ό,τι διαβάζουμε, οι αγρότες δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Open.

Αρχικά ο υπουργός διαχώρισε τα αιτήματα των αγροτών από την «καταπάτηση της νομιμότητας» και στη συνέχεια υπογράμμισε ότι αφότου βγήκαν στους δρόμους «κυρίως ο λαός πληρώνει ένα μεγάλο κόστος. Μην νομίζετε ότι τα πληρώνει κανένας πλούσιος αυτά. Οι καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο που κινδυνεύει η ζωή τους γιατί δεν πήγαν τα φάρμακά τους, επειδή απέκλεισαν το αεροδρόμιο».

Κάλεσε τους αγρότες «να συγκροτηθούν, να υπάρξει μία αντιπροσωπεία και να προσέλθουν σε μία συζήτηση, για να δει και η κυβέρνηση τι από αυτά μπορεί να κάνει».

Υπογράμμισε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις εκκίνησαν ενώ είχαν «ξεκινήσει οι πληρωμές».

«Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο ακούμε κάτι διαφορετικό», είπε αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Έχει καταλάβει κανείς ποια είναι;».

«Οταν έχουμε μια κινητοποίηση και τον πρωθυπουργό της χώρας να λέει ελάτε εδώ να συζητήσουμε και δεν προσέρχονται...», τόνισε.

Για τον ίδιο, αυτήν τη στιγμή το πιο σοβαρό πρόβλημα στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα είναι «η αποζημίωση εκείνων των ανθρώπων που χάνουν τα κοπάδια τους (σ.σ.: από την ευλογιά)».

Για την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, είπε: «Ο εισαγγελέας έχει πει ότι όλα τα αιτήματα πρέπει να διεκδικούνται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. (...) Δεν πρόκειται για μία απειλή, δεν απειλείται κανένας από την εφαρμογή της νομιμότητας. Δεν απειλείται κανείς που μέσα στα πλαίσια του νόμου και της οργανωμένης κοινωνίας προβάλλει τα αιτήματά του. Από πότε είναι μπαμπούλας η εφαρμογή της νομιμότητας; Είναι μια αυτονόητη υποχρέωση».

«Μόνο οι γκάνγκστερς νιώθουν απειλή»

«Απειλή νιώθουν οι γκάνγκστερς που κάνουν ό,τι κάνουν και είναι μειοψηφία. Αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και επιτίθενται σε αστυνομικούς, τι είναι; Δεν έχουν καταλάβει ότι με τον νόμο περί υποτροπής που έχουμε ψηφίσει, τα πράγματα θα δυσκολευτούν γι' αυτούς», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Απειλούνται οι εγκληματίες», πρόσθεσε.

«Δημοσιεύματα» τα περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης

Ερωτηθείς αν υπάρχει να έχει την εικόνα «σύστασης εγκληματικής συμμορίας», ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Δεν υπάρχει τέτοια δίωξη, όχι. Αυτά ήταν κάποια δημοσιεύματα».

Οπως είπε, «αυτό που διερευνάται είναι αν έχουμε το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης ή της απόπειρας ανθρωποκτονίας ή της διακινδύνευσης ζωής».

