Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Νέα μπλόκα, αντιδράσεις και η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Κλιμακώνεται το κύμα των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες να ενισχύουν τα μπλόκα σε εθνικούς δρόμους, τελωνεία και λιμάνια, ενώ παράλληλα η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, δημιουργεί νέα δεδομένα στο σκηνικό της έντασης.

Ο ίδιος απέστειλε παραγγελία προς όλες τις εισαγγελικές αρχές της χώρας, ζητώντας αυτεπάγγελτες διώξεις σε περιπτώσεις διατάραξης κυκλοφορίας σε εθνικές οδούς, αεροδρόμια και λιμάνια, αλλά και σε περιστατικά απρόκλητων φθορών ή εγκλημάτων βίας. Η παρέμβαση αυτή έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των αποκλεισμών, που συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση.

«Δεν εκφοβιζόμαστε»

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, στη Νίκαια, οι εκπρόσωποι των μπλόκων χαρακτήρισαν την εισαγγελική παρέμβαση ως «επικοινωνιακό τρικ» της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας «επιβίωσης για την ύπαιθρο» και ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιηθούν. Όπως αναφέρουν, οι κινητοποιήσεις τους πραγματοποιούνται με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στόχο έχουν την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Αποκλεισμοί σε όλη τη χώρα – Ενισχύονται τα μπλόκα

Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια:

Στη Μαγνησία , αγρότες και αλιείς προγραμματίζουν σήμερα αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα των Μικροθηβών υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

, αγρότες και αλιείς προγραμματίζουν σήμερα αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα των Μικροθηβών υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Στη Θεσσαλονίκη , οι αγρότες σχεδιάζουν συμβολικούς αποκλεισμούς στο λιμάνι και το αεροδρόμιο.

, οι αγρότες σχεδιάζουν συμβολικούς αποκλεισμούς στο λιμάνι και το αεροδρόμιο. Στη Δυτική Ελλάδα , προγραμματίζεται αυτοκινητοπομπή προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου οι αγρότες σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια για τέσσερις ώρες.

, προγραμματίζεται αυτοκινητοπομπή προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου οι αγρότες σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια για τέσσερις ώρες. Στη Βόρεια Ελλάδα, τα μπλόκα σε τελωνεία και παράδρομους παραμένουν, με διακοπές κυκλοφορίας κατά διαστήματα στα κύρια οδικά δίκτυα.

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη δίωξη

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απέστειλε χθες παραγγελία προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας ζητώντας την παρέμβαση των αρχών σε περιπτώσεις διατάραξης κυκλοφορίας σε εθνικές οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και σε απρόκλητες φθορές. Η εντολή επικεντρώνεται στη βεβαίωση εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής.

Η αντίδραση των αγροτών στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Στο αρχηγείο των αγροτών, στη Νίκαια, οι εκπρόσωποι των μπλόκων χαρακτήρισαν την παρέμβαση του Αρείου Πάγου «επικοινωνιακό τρικ» της κυβέρνησης και ξεκαθάρισαν ότι δεν ποινικοποιούνται και δεν εκφοβίζονται. Όπως σημείωσαν, η κινητοποίηση αποτελεί αγώνα επιβίωσης για τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο, με τη συμπαράσταση της κοινωνίας.

Συνεδριάζουν το Σάββατο οι αγρότες για την εξέλιξη τωβν κινητοποιήσεων

Το Σάββατο η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα συνεδριάσει στη Νίκαια για τον σχεδιασμό της επόμενης φάσης των δράσεων.

Χθες οι αγρότες απομάκρυναν τα τρακτέρ από τους παράδρομους στον Μπράλο, επιτρέποντας τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας από το βοηθητικό δίκτυο, αν και το εθνικό οδικό τμήμα παραμένει κλειστό. Ουρές πολλών χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στο οδικό δίκτυο γύρω από τον κόμβο, με την Τροχαία να προχωρά σε ρυθμίσεις και ακινητοποιήσεις οχημάτων σε διάφορα σημεία.

Οι αγρότες έχουν ήδη εξαγγείλει καθημερινούς αποκλεισμούς στην περιοχή έως και την Παρασκευή, μεταξύ 16:00 και 17:00.

Τα αιτήματα των αγροτών

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται:

Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα 0,07 €/kWh

Αφορολόγητο πετρέλαιο για αγροτική χρήση

Γενναία αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον κατατεθούν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω κλιμάκωση είναι αναπόφευκτη εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Όπως σημειώνουν, στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά η ανάδειξη των ζωτικών προβλημάτων του κλάδου.