Η παραγγελία του εισαγγελέα του ΑΠ που άδειασε το κυβερνητικό αφήγημα για τους αγρότες.

Μόλις 24 ώρες ….άντεξε το αφήγημα της κυβέρνησης περί εγκληματικής οργάνωσης των αγροτών οι οποίοι όχι μόνο δεν σταματούν αλλά δείχνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Η αναζήτηση τυχόν εγκληματικής οργάνωσης πίσω από τα μπλόκα των αγροτών ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ακόμη και για τους πρωτοετείς της Νομικής πως δεν θα μπορούσε να …περπατήσει καθώς θα ήταν αδύνατο να σταθεί ποινικά.

Η στόχευσή της άλλωστε ήταν καθαρά επικοινωνιακή για τη δημιουργία κλίματος φόβου στους αγρότες . Έτσι, η «εγκληματική οργάνωση» ξεφούσκωσε, ενώ δεν αναφέρθηκε καν ως ενδεχόμενο ούτε στην παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία, απειλούνται οι αγρότες, με διώξεις για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, ικανά να τους οδηγήσουν στο Αυτόφωρο…