«Εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από δω αν η κυβέρνηση δεν σκύψει στα προβλήματά μας να δώσει λύσεις» επιμένουν οι αγρότες.

Δεκάδες είναι τα μπλόκα στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, με τους αγρότες να διαμηνύουν πως δεν κάνουν πίσω, ακόμα και μετά την παρέμβαση του Άρειου Πάγου.

Στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση πως είναι ανυποχώρητοι, πως ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις και πως δεν θα προχωρήσουν σε διάλογο αν πρώτα δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Μήνυμα όμως έστειλαν και στον Άρειο Πάγο λέγοντας «ας έρθουν εδώ να μας συλλάβουν οι εισαγγελείς».

Στις συνελεύσεις που έγιναν το βράδυ της Τρίτης η απάντηση ήταν κοινή: η αγροτιά δεν ποινικοποιείται.

Οι συνελεύσεις από Θεσσαλία και Μακεδονία κάνουν λόγο για επικοινωνιακά κόλπα της κυβέρνησης πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και μιλούν για απόπειρα εκφοβισμού, προκειμένου να σταματήσουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες όταν άκουσαν τη συγκεκριμένη διάταξη τη θεώρησαν ως εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσής τους και τόνισαν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

«Εδώ είμαστε 2.5000 αγρότες ας έρθουν να μας συλλάβουν. Εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από δω αν η κυβέρνηση δεν σκύψει στα προβλήματά μας να δώσει λύσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν να γίνει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, και πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα στα 0,7 λεπτά.

«Ξεφούσκωσε» το αφήγημα της εγκληματικής οργάνωσης

Πληροφορείς αναφέρουν πως το αφήγημα της κυβέρνησης περί εγκληματικής οργάνωσης των αγροτών, άντεξε μόλις 24 ώρες. Η αναζήτηση τυχόν εγκληματικής οργάνωσης πίσω από τα μπλόκα των αγροτών ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ακόμη και για τους πρωτοετείς της Νομικής πως δεν θα μπορούσε να …περπατήσει καθώς θα ήταν αδύνατο να σταθεί ποινικά. Η στόχευσή της άλλωστε ήταν καθαρά επικοινωνιακή για τη δημιουργία κλίματος φόβου στους αγρότες . Έτσι, η «εγκληματική οργάνωση» ξεφούσκωσε ενώ δεν αναφέρθηκε καν ως ενδεχόμενο ούτε στην παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία, απειλούνται οι αγρότες, με διώξεις για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, ικανά να τους οδηγήσουν στο Αυτόφωρο.

Δείτε Live τον χάρτη με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα - Κλείνουν τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις δράσεις τους με νέους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων σε όλη τη χώρα.

Στη Δυτική Ελλάδα, η τοπική συντονιστική επιτροπή αποφάσισε την Τετάρτη στις 11:00 να προχωρήσει σε μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Θα συναντηθούν με τους αγρότες από την Αχαΐα προκειμένου να κάνουν παρέμβαση της γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και να ανοίξουν τα διόδια για να γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Πρόκειται γαι τον πρώτο επίσημο προγραμματισμένος αποκλεισμό σε αυτό το κομβικό σημείο. Οι αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας διαμηνύουν πως «δεν είμαστε εγκληματίες» απαντώντας στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου.

Νίκαια Λάρισας - Στο λιμάνι του Βόλου οι αγρότες

Στη Νίκαια Λάρισας, το επονομαζόμενο και «στρατηγείο» των κινητοπιήσεων οι αγρότες συνεχίζουν για για ένατη ημέρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης κλειστή και στα δύο ρεύματα. Οι αγρότες απαντούν ότι «το αγροτικό κίνημα δεν ποινοκοποιείται, δεν εκφοβίζονται και παραμένουν στα μπλόκα». Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. ο Σωκράτης Αλειφτήρας έκανε λόγο για επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης. «Ο αγώνας μας δεν ποινικοποείται και εμείς δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε να δίνουμε το παρών στους δρόμους όπου και λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας» δήλωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέλευση συζητήθηκαν κυρίως οργανωτικά θέματα για την κάθοδο στο λιμάνι του Βόλου, Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 8 στο μπλόκο του Πλατύκαμπου. Θεσσαλοί αγρότες, από κοινού με τους αλιείς της Μαγνησίας σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, του εμπορικού κομματικού και του τελωνείου.

Μέχρι το Σάββατο αναμένονται και άλλες δράσεις. Οι αγρότες αποφάσισαν την Παρασκευή να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στα πολιτικά γραφεία του γ.γ. της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, και του βουλευτή Χρήσου Καπετάνου. Το Σάββατο στις 12 θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη όλων των μπλόκων για να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.Προειδοποιούν ωστόσο ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο μόνο όταν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους.

Κρήτη - Υπό κατάληψη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο, λίγο πριν τις 11 το πρωί και αφότου έλαβαν απόφαση να απομακρυνθούν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έχουν εκφράσει την πρόθεση τους να να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες, ίσως με διαμαρτυρίες και σε άλλα σημεία, που θα αποφασίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Παράλληλα, συντάσσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους και ζητούν άμεση συνάντηση με κυβερνητικούς παράγοντες και βουλευτές και αντιδρούν, επίσης, σε κάθε συζήτηση περί ποινικών διώξεων, τις οποίες θεωρούν απόπειρα τρομοκράτησης. Στα Χανιά, οι αγρότες παραμένουν στο αεροδρόμιο, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η λειτουργία των πτήσεων.

Πελοπόννησος - Στόχος το λιμάνι

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας το βράδυ της Τρίτης. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας. Παράλληλα κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Επόμενος στόχος των αγροτών θα είναι η είσοδός τους στο λιμάνι για αποκλεισμό των πλοίων, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στην Κρήτη, όπου αγρότες μπήκαν στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εκπονήσει ειδικό σχέδιο αποτροπής αυτού του ενδεχομένου, καθώς, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το «λιμάνι να παραμείνει πάση θυσία ανοικτό».

Σημειώνεται ότι τα μπλόκα επεκτείνονται σε περισσότερα από 80 σημεία της χώρας με αποκλεισμούς σε βασικούς οδικούς άξονες, τελωνεία, λιμάνια και αεροδρόμια.

Μετατέθηκε η Agrotica

Η διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης των δεδομένων και συνεκτιμώντας το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στον πρωτογενή τομέα, ανακοίνωσε τη μεταφορά της ημερομηνίας διεξαγωγής της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, «AGROTICA». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (αντί της αρχικής ημερομηνίας διεξαγωγής από τις 29 Ιανουαρίου-1η Φεβρουαρίου 2026).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την προστασία του θεσμού και την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για εκθέτες και επισκέπτες. Η AGROTICA δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική έκθεση, αλλά τη μεγάλη γιορτή του αγροτικού κόσμου και σημείο αναφοράς για την αγροτική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η φυσιογνωμία και η λειτουργία της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διασαλευτούν. Η μετάθεση κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να διατηρηθεί ανέπαφο το μεγάλο αυτό γεγονός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των επαγγελματιών του κλάδου και τη μέγιστη δυνατή εμπορική αποτελεσματικότητα. Για τη ΔΕΘ-HELEXPO είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η διατήρηση όλων εκείνων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων (επισκεψιμότητα, αριθμός εκθετών, διεθνείς συμμετοχές, B2B συναντήσεις) που έχουν κατατάξει την AGROTICA μεταξύ των τριών μεγαλύτερων αγροτικών εκθέσεων της Ευρώπης. Από τις 12-15 Μαρτίου 2026 η AGROTICA θα υποδεχθεί τον αγροτικό κόσμο σε ένα περιβάλλον που θα εγγυάται την επιτυχία, την εξωστρέφεια και την προβολή των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως αρμόζει στο μέγεθος και στην ιστορία της διοργάνωσης».