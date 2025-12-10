Ο έκτακτος διαγωνισμός του 2026 φέρνει μια πιο απαιτητική διαδικασία επιλογής για τους μελλοντικούς δικαστικούς υπαλλήλους. Η διεξαγωγή του αναμένεται να γίνει σύντομα, γεγονός που περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας και καθιστά αναγκαία την άμεση και στοχευμένη μελέτη των εξεταζόμενων νομοθετημάτων.

Ο έκτακτος 5ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2026. Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο διακριτά στάδια: τη γραπτή και την προφορική εξέταση.

Στο γραπτό σκέλος, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία μαθήματα. Το ένα από αυτό είναι θέμα γενικής παιδείας, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναλύουν πληροφορίες και να παρουσιάζουν συγκροτημένο λόγο. Στα άλλα δύο μαθήματα, οι εξεταζόμενοι καλούνται μέσα σε τρεις ώρες ανά μάθημα να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής (συνήθως) επιλογής, βρίσκοντας τη σωστή διάταξη νόμου που απαντά στην κάθε ερώτηση. Μπορεί να είναι και από συνδυασμό διατάξεων η σωστή απάντηση. Παράλληλα, είναι πιθανό να τους ζητηθεί και ερώτηση ανάπτυξης, όπου ο υποψήφιος πρέπει όχι μόνο να εντοπίσει τη σχετική διάταξη από τους σχετικούς κώδικες, αλλά και να την ερμηνεύσει και να την αναλύσει, δείχνοντας πραγματική κατανόηση των νομοθετημάτων που έχει μελετήσει.

Η θεματολογία είναι σαφώς οριοθετημένη. Το δεύτερο μάθημα συνήθως περιλαμβάνει τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δικαστηρίου εφόσον υπάρχουν θέσεις στην εκάστοτε προκήρυξη λ.χ. αν υπάρχουν θέσεις για Συμβούλιο της Επικρατείας τότε ο Οργανισμός αυτού συμπεριλαμβάνεται μαζί με τα παραπάνω δύο νομοθετήματα στη μελέτη σας. Οι ερωτήσεις συνήθως καθοδηγούν τον υποψήφιο δείχνοντας σε ποιο νομοθέτημα να ψάξει τη σωστή απάντηση.

Το τρίτο μάθημα της γραπτής δοκιμασίας περιλαμβάνει όλο το Σύνταγμα και την πολιτική, ποινική και διοικητική δικονομία. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό το μάθημα, δηλαδή αν περιέχει θέση η προκήρυξη για λ.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει ρυθμιστεί με νόμο η λειτουργία του τότε εμπεριέχεται και αυτή η δικονομία στην εξεταστέα ύλη.

Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται συνήθως από την ΕΣΔι λίγες ημέρες πριν από τη γραπτή δοκιμασία. Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι προετοιμάζονται βάσει της ύλης του προηγούμενου εισαγωγικού διαγωνισμού, καθώς εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις ή δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι σχετικές διατάξεις, το περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης παραμένει ουσιαστικά το ίδιο.

Σήμερα θα σας παρουσιαστούν ορισμένες απαιτητικές ερωτήσεις από τα άρθρα 1 έως 29 του Συντάγματος, ώστε να αντιληφθείτε το σκεπτικό που ακολουθείται στις γραπτές εξετάσεις.

Με ανοιχτούς κώδικες, διαβάζετε προσεκτικά τόσο το ερώτημα όσο και τις προτεινόμενες απαντήσεις (συνήθως τρεις, αλλά ενίοτε περισσότερες). Εντοπίζετε πρώτα τη σχετική διάταξη και στη συνέχεια απαντάτε, δηλώνοντας ρητά που ακριβώς εδράζεται η απάντηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απάντηση βρίσκεται σε μία μόνο διάταξη, χωρίς να αποκλείεται η ανάγκη συνδυασμού περισσότερων διατάξεων του ίδιου νομοθετήματος.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι στην προφορική δοκιμασία οι υποψήφιοι εξετάζονται πλέον με κλειστούς κώδικες, σε όλο το εύρος των διατάξεων που αποτέλεσαν αντικείμενο της γραπτής εξέτασης.

Ερώτηση 1η

Υποψήφιος με δεκαετή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ο οποίος έχει άδεια διαμονής για εργασία και καταβάλλει φόρους κανονικά, υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή σε εισαγωγικό διαγωνισμό δικαστικών υπαλλήλων. Το αρμόδιο όργανο της ΕΣΔι απορρίπτει την αίτηση. Έπραξε ορθά;

Α. Η απόρριψη είναι νόμιμη, διότι η πρόσβαση σε δημόσιες λειτουργίες προορίζεται για όσους διαθέτουν την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, εκτός αν ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά.

Β. Η απόρριψη είναι μη σύννομη, διότι η καταβολή φόρων και η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αρκούν για την άσκηση καθηκόντων δικαστικού γραμματέα.

Γ. Η απόρριψη είναι παράνομη, διότι οποιοσδήποτε υπήκοος τρίτης χώρας με μόνιμη εργασία στην Ελλάδα δικαιούται πρόσβαση σε δημόσιες λειτουργίες

Επίλυση 1ης ερώτησης: Άρθρο 4 παρ. 4 Σ (Ισότητα των Ελλήνων) «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους». Ως εκ τούτου, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτηση 2η

Δημοτικός οργανισμός εφαρμόζει νέο πληροφοριακό σύστημα που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία των εργαζομένων μέσω εφαρμογής σε υπηρεσιακό κινητό. Η εφαρμογή λειτουργεί υποχρεωτικά και εκτός ωραρίου «για λόγους ασφαλείας», χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή συγκατάθεση των υπαλλήλων. Μετά από καταγγελία εργαζομένων, τίθεται ζήτημα νομιμότητας της πρακτικής. Ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι συνταγματικά ορθή:

Α. Η πρακτική είναι συνταγματικά επιτρεπτή, επειδή το κινητό είναι υπηρεσιακό και η διοίκηση μπορεί να παρακολουθεί την τοποθεσία των υπαλλήλων ανά πάσα στιγμή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, χωρίς ανάγκη ειδικής ενημέρωσης

Β. Η πρακτική είναι αντισυνταγματική, διότι επιβάλλεται παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς θεμελίωση σε ειδικό νόμο που να επιτρέπει την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων

Γ. Η πρακτική είναι συνταγματικά ανεκτή, εφόσον δεν γίνεται δημοσιοποίηση των δεδομένων σε τρίτους, επομένως αρκεί να τηρείται εμπιστευτικότητα, ανεξαρτήτως αν υπήρξε ενημέρωση ή συγκατάθεση

Επίλυση 2ης ερώτησης: Άρθρο 9Α Σ (Προστασία προσωπικών δεδομένων) «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει […]». Σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 3η

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, πώς μπορεί να διαλυθεί νόμιμα ένα σωματείο;

Α. Με διαπίστωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι το σωματείο παραβίασε ουσιώδη διάταξη του καταστατικού του, οπότε η λύση του μπορεί να διαταχθεί με αιτιολογημένη διοικητική πράξη

Β. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ότι το σωματείο δεν εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος για τον οποίο ιδρύθηκε

Γ. Μόνο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη διάλυση του σωματείου

Επίλυση 3ης ερώτησης: Άρθρο 12 παρ. 2 Σ (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι) «Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση. Οπότε, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 4η (ΤΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών εμπίπτει:

Α. η νομοθετική, η εκτελεστική λειτουργία και η δικαστική λειτουργία

Β. η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων

Γ. η λειτουργία της αντιπολίτευσης

Επίλυση 4ης ερώτησης: Άρθρο 26 παρ. 1 έως 3 Σ (Διάκριση των εξουσιών) «1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού». Οπότε, σωστή απάντηση η επιλογή Α.

Ερώτηση 5η (ΠΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Η διάκριση των εξουσιών, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, ποιων λειτουργιών τη σχέση ρυθμίζει;

Α. της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής μεταξύ τους

Β. της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής αφενός, με τον Τύπο αφετέρου

Γ. της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής μεταξύ τους αφενός, αφετέρου και καθεμιάς από αυτές με τον Τύπο

Επίλυση 5ης ερώτησης: Άρθρο 26 παρ. 1 έως 3 Σ (Διάκριση των εξουσιών) «1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού». Οπότε σωστή επιλογή είναι η απάντηση Α.

Ερώτηση 6η

Μέλος θρησκευτικής ομάδας πραγματοποιεί δημόσιες ομιλίες σε πλατείες, κατά τις οποίες καλεί τους παρευρισκόμενους να εγκαταλείψουν τη δική τους πίστη και να ενταθούν στη δική του. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Α. Οι δημόσιες ομιλίες προστατεύονται απολύτως από τη θρησκευτική ελευθερία

Β. Η άσκηση δημόσιας λατρείας είναι ελεύθερη, αλλά η πρόσκληση προς τους παρευρισκόμενους να εγκαταλείψουν τη θρησκεία τους συνιστά απαγορευμένο προσηλυτισμό

Γ. Η πρόσκληση αλλαγής πίστης εμπίπτει στην ελευθερία έκφρασης και δεν μπορεί να περιοριστεί

Επίλυση 6ης ερώτησης: Άρθρο 13 παρ. 2 Σ (θρησκευτική ελευθερία) «2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.». Οπότε, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 7η

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις μπορεί να θεσπιστεί νόμιμα με κοινό νόμο;

Α. Η απαγόρευση κάθε μορφής προεκλογικής προβολής, ακόμη και της απλής δημόσιας παρουσίας υποψηφίου βουλευτή, ώστε να διασφαλιστεί η απολύτως ίση μεταχείριση όλων των κομμάτων

Β. Ο καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για τα κόμματα και τους υποψηφίους, η θέσπιση υποχρεώσεων διαφάνειας και η πρόβλεψη ότι σοβαρές παραβάσεις των σχετικών κανόνων μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα

Γ. Η δυνατότητα των κομμάτων να λάβουν δημόσια χρηματοδότηση μόνο κατόπιν προηγούμενης διοικητικής έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος δράσης του συνάδει με τις κυβερνητικές πολιτικές

Επίλυση 7ης ερώτησης: Άρθρο 29 παρ. 2 Σ (Πολιτικά κόμματα) «Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονομική διαχείριση των κομμάτων, των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών. Με νόμο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, μπορεί να απαγορεύονται ορισμένες μορφές προεκλογικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόμενου εδαφίου. Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και με συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει. Με νόμο μπορούν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στους υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις». Οπότε, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β

Ερώτηση 8η

Ποια από τις παρακάτω πράξεις προϋποθέτει, κατά το ισχύον σύνταγμα, έγκριση εκκλησιαστικών αρχών προκειμένου να είναι επιτρεπτή;

Α. Η επίσημη μεταφορά της έδρας μητροπολιτικού ναού από μία πόλη σε άλλη

Β. Η τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος από τη βουλή με αυξημένη πλειοψηφία

Γ. Η έκδοση επίσημης μετάφρασης της Αγίας Γραφής σε διαφορετικό γλωσσικό τύπο.

Επίλυση 8ης ερώτησης: Άρθρο 3 παρ. 3 Σ (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας) «Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή τους σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη». Οπότε, σωστή απάντηση η επιλογή Γ.