Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Τετάρτη 10-12-2025 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 15:00.

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (18ΓΔ/2025) για την πλήρωση επτά (7) οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, καταρτίσθηκαν από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.) οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων:

Της Ομάδας Α΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Οικονομικές ή και Οικονομικές Αρμοδιότητες) των Υπουργείων:

Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής) (Α5), ήτοι Γ.Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης

Υποδομών και Μεταφορών (Α6), ήτοι Γ.Δ Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Α8), ήτοι Γ.Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Α12), ήτοι Γ.Δ. Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α15), ήτοι Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Της Ομάδας Β΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Διοικητικές Αρμοδιότητες ή και με Αρμοδιότητες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) των Υπουργείων:

Υ ποδομών και Μεταφορών (Β17), ήτοι Γ.Δ. Διοικητικών Υπηρεσιών,

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β20), ήτοι Γ.Δ. Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από την Τετάρτη 10-12-2025 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 15:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Παρακαλούνται να αναφέρουν για ποια Γενική Διεύθυνση υποβάλλουν ένσταση.

Επισημαίνεται ότι, για την υποβολή ένστασης στην εν λόγω διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο. Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 3) τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.