«Το Σόι Σου» - Νέο επεισόδιο, απόψε στις 20:00.

Η Βάσω Λασκαράκη, η αγαπημένη Λυδία της σειράς, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» και συνομίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σειρά «Σόι Σου» και την επιτυχία της, την ανταπόκριση του κόσμου, αλλά και την οικογένειά της.

Στην αρχή της κουβέντας, θα πει ότι η ίδια ήταν από τους αισιόδοξους της παρέας, σχετικά με την τηλεθέαση της επιστροφής της σειράς. Πίστευε ότι θα σημείωνε 35-40%, εν αντιθέσει με τον Μελέτη Ηλία που την υπολόγιζε γύρω στο 25%.

«Γενικά πολύ αισιόδοξη δεν είμαι. Είχα πολλά χρόνια να κάνω θέατρο και όταν ξεκίνησα το ’23, ο κόσμος ερχόταν και ρωτούσε παραληρηματικά πότε θα επιστρέψει η σειρά. Και όταν ξεκίνησε η παράσταση «Λαπωνία» στη Θεσσαλονίκη, ερχόντουσαν από Γερμανία, Αυστρία, Φιλανδία, Λονδίνο, και όλοι ρωτούσαν γιατί σταμάτησε η σειρά. Έτσι άρχισα να καταλαβαίνω ότι θα πάει καλά και όταν μας φωνάξανε ήμουν από τους πρώτους που είπα πάμε να το κάνουμε».

Για πόσα χρόνια ακόμη θα παίζεται «Το σόι σου»;

«Μεταξύ μας κάνουμε πλάκα και λέμε ότι μετά θα είναι πρωταγωνιστές τα παιδιά μας κι εμείς θα είμαστε οι παππούδες. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μία ακόμη χρονιά, αυτά όμως, τα ξέρει το κανάλι και η παραγωγή».

Μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για το σύζυγό της και την κόρη της και το πόσο αυστηρή μαμά είναι.

Τέλος, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συνύπαρξή της με τον Μελέτη Ηλία, τη Βίβιαν Κοντομάρη και τον Σπύρο Τσεκούρα στην παράσταση «Λαπωνία», που παίζεται τώρα στην Αθήνα… «συμβαίνει κάτι μαγικό, νιώθω σαν να είμαι πραγματικά στο σπίτι μου, έχω αγαπήσει αυτή τη δουλειά».

{https://www.youtube.com/watch?v=_sav6h955kg}