H ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία

Επεκτείνεται η δυνατότητα να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κυρίες από τους συμβολαιογράφους μέσω της νέας πλατφόρμας ακόμη και αν ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την 1η-11-2025.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 114 του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι την επέκταση της δυνατότητας αυτής είχε εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών.

Μάλιστα η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία και ανέρχονται στις 14.000.

Διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων σε Αθήνα και Πειραιά

Παράλληλα με άλλη ρύθμιση (άρθρο 116 στο ίδιο νομοσχέδιο) θεσπίζεται ένα συμπαγές πλαίσιο για την άμεση διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού για την πέμπτη (5η) εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κυρίως των αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.

Προσδιορίζονται η συγκρότηση και η σύνθεση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο τρόπος υποβολής της αίτησης και η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στη θέση διορισμού τους.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ταχεία κάλυψη αναγκών στις γραμματείες δικαστηρίων και εισαγγελιών με αξιοκρατία και οργανωμένο πρόγραμμα εισαγωγής, εκπαίδευσης και πρακτικής των συμμετεχόντων.

Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εντός Ιανουαρίου του 2026.