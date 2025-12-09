Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, μετά την εξέταση των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων της 5ΠΔΑ/2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦΑΧ465ΧΘΞ-ΥΝΙ), καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες που αφορούν:
- τους αποκλειόμενους υποψηφίους λόγω έλλειψης τω απαιτούμενων προσόντων (εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου αίτησης).
- και την κατάταξη υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
Η θέση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (κωδικός θέσης 203, Ομάδα Α΄). Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, για την οποία θα λάβουν ειδοποίηση πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της.
Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.