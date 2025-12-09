Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, για την οποία θα λάβουν ειδοποίηση πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της.

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, μετά την εξέταση των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων της 5ΠΔΑ/2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦΑΧ465ΧΘΞ-ΥΝΙ), καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες που αφορούν:

τους αποκλειόμενους υποψηφίους λόγω έλλειψης τω απαιτούμενων προσόντων (εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου αίτησης).

και την κατάταξη υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Η θέση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (κωδικός θέσης 203, Ομάδα Α΄). Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, για την οποία θα λάβουν ειδοποίηση πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό

μητρώου (ΑΜ) της αίτησης

