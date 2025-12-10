Η νέα μουσική ταινία του Μπαζ Λούρμαν για τον Έλβις Πρίσλεϊ έρχεται στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2026.

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας EPiC: Elvis Presley In Concert του Μπαζ Λούρμαν μόλις κυκλοφόρησε και είναι πραγματικό επικό. Ο σκηνοθέτης «συναντάει» ξανά τον «βασιλιά» και δίνει στους φαν του Έλβις Πρίσλεϊ μια ταινία που θα τους ενθουσιάσει.



Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις αρχές της επόμενης χρονιάς, περιλαμβάνει σπάνιο υλικό από την παραμονή του θρυλικού τραγουδιστή στο Λας Βέγκας, καθώς και υλικό 16 mm από την ταινία Elvis on Tour του 1972 και υλικό το αρχείο της Graceland.

{https://youtu.be/xsD6nCbQDcA?si=aOcEkmHBU69XqznR}

Το τρέιλερ ξεκινά με πλάνα του Έλβις λίγο πριν βγει στην σκηνή, ενώ στη συνέχεια ανακοινώνεται ότι «εδώ και 40 χρόνια, κυκλοφορούσαν φήμες για χαμένα πλάνα... Βρέθηκαν».

Στη συνέχεια, ο Πρίσλεϊ λέει: «Έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά, αλλά ποτέ από τη δική μου πλευρά», ενώ πέφτουν γρήγορα πλάνα από συναυλίες, πρόβες και προσωπικές του στιγμές.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον περασμένο Σεπτέμβριο και θα προβληθεί για πρώτη φορά στη Graceland, την θρυλική έπαυλη του Έλβις, στις 8 Ιανουαρίου, ανήμερα δηλαδή της 91ης επετείου των γενεθλίων του.

Στη συνέχεια, θα προβληθεί αποκλειστικά σε κινηματογράφους IMAX από τις 20 Φεβρουαρίου, πριν από την γενική κυκλοφορία της στις 27 Φεβρουαρίου.