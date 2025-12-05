Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία για την εκδήλωση.

H κακοκαιρία Byron αναβάλλει την σημερινή προβολή (5/12) της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Θέατρο Παλλάς.

Συγκεκριμένα, ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως με ανακοίνωσή του ενημερώνει το κοινό ότι «λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για την ασφάλεια των θεατών, αναβάλλει τη σημερινή προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Θέατρο Παλλάς. Θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία».





Η Μόνικα Μπελούτσι επρόκειτο να δώσει το «παρών» στην προβολή καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου. Όπως είχε γίνει γνωστό, μετά την προβολή θα ακολουθούσε ανοιχτή συζήτηση του κοινού με την Ιταλίδα σταρ και τους δημιουργούς και παραγωγούς της ταινίας. Τη συζήτηση επρόκειτο να συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.